LoL: Bester Supporter der Welt warnt andere, bloß nicht so zu spielen wie er

In der koreanischen League of Legends Liga (LCK) spielen die besten Spieler der Welt. In dem Spiel zwischen T1 gegen KT Rolster nutzte der Supporter Ryu “Keria” Min-seok einen außergewöhnlichen Champion. Er spielte Varus als Support.

Wer ist Keria?

Keria ist eines der größten Talente, die es in LoL je gab. Er wurde mit 16 Jahren bei „Kingzone Dragon“ von Trainer cvMax entdeckt. Der kontroverse Trainer ist bekannt dafür, ein Gespür für Talente zu haben, geht aber ruppig mit seinen Spielern um: Er soll einen seiner Spieler einmal gewürgt haben.

Seinen Durchbruch schaffte Keria 2020 bei DRX, die es bis zu den Worlds schafften. Nach dem Turnier brach das hochtalentierte Team aber auseinander.

Keria landete bei T1, dem Team des dreifachen Weltmeisters Faker. Da lief’s 2021 nur so mittel – mittendrin warf man sogar die Coaches raus, schaffte es aber bis ins Halbfinale der Worlds. Im Jahr 2022 schaffte T1 es jedoch ins Finale.

Wovor warnt Keria? Während der Weltmeisterschaft 2022 gab es viele Verzauberer auf der Support-Rolle. Die Meta hat sich jedoch gewandelt und derzeit wird die Rolle von vielen Fernkampf-Champions geprägt. Champions wie Ashe waren immer mal wieder auf der Position gesehen, doch Keria setzte noch einen drauf und spielte Varus als Support.

Nach dem Spiel gegen KT Rolster im Frühjahr 2023 gaben Keria und Oner ein Interview. Es wurde die Frage gestellt, welchen Rat Keria den Spielern geben würde, die seinen Pick nachahmen wollen würden.

Im Interview musste der Spieler schmunzeln und warnte die Spieler sehr eindrücklich. “Ihr seid nicht Keria. Eure Mitspieler sind nicht von T1. Merkt euch das.”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was bedeutet das für euch? Als weltbester Support-Spieler in League of Legends hat Keria die Möglichkeit ganz unkonventionelle Spieltaktiken auszuprobieren. Und obwohl seine Antwort im Interview sehr harsch wirkt, hat er einen validen Punkt. Er selbst spielt regelmäßig und trainiert seine Fähigkeiten auf den verschiedenen Champions. Seine Teamkameraden gehören ebenfalls zu den besten Spielern der Welt.

Aus diesem Grund solltet ihr euch gut überlegen, ob Varus als Support für euch Infrage kommt. Eure Mitspieler aus Einzel-Ranglistenspielen gehören im Regelfall nicht zu den besten Spielern der Welt. Habt die Warnung von Keria also im Hinterkopf, wenn ihr euch das nächste Mal überlegt, welchen Champion ihr als Supporter spielen wollt.

Welchen Champion spielt ihr am liebsten auf der Support-Rolle? Schreibt es uns in die Kommentare.

Riot Games passt demnächst einen Champion für Supporter an. Hier haben wir mehr für euch: LoL ändert die fiese Katze, über die Profis seit Jahren meckern – Soll jetzt wirklich ein Anfänger-Champ werden