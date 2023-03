LoL ändert seine beliebte Fun-Map – Kommt nicht gut an, muss alles zurücknehmen

Für den entspannten Modus ARAM in League of Legends hat Riot Games zu Beginn des Jahres Änderungen vorgenommen. Diese kamen bei den Spielern nicht gut an und Spieler beschwerten sich. In den kommenden Anpassungen rudert Riot Games wieder zurück.

Was für Änderungen gab es? Der ARAM-Modus hat eine ganz andere Meta als die Kluft der Beschwörer. Diese ändert sich regelmäßig mit neuen Items und kleineren Anpassungen. Anfang des Jahres hat sich Riot Games jedoch ein paar große Neuerungen für den Fun-Modus einfallen lassen:

Der erste Turm von jedem Team fällt entweder nach rechts oder links und blockiert somit einen Weg.

Die Sicht von beiden Teams wird in dem Bereich hinter den Turm-Resten eingeschränkt.

Diese Änderungen wird Riot Games in den kommenden Patches wieder zurücknehmen und entfernt den Turm-Müll komplett aus dem Spiel.

Riot reagiert auf Rückmeldungen: Nachdem Riot Games Anfang des Jahres angefangen hatte, mehr auf die Rückmeldungen von Spielern einzugehen, wird dies nun fortgesetzt.

Auf Twitter hat der LoL-Kommentator “Azael” eine Beschwerde verfasst, die sich an denjenigen richtet, der dachte, dass die Turm-Reste eine gute Idee seien. Man sieht in dem Post, dass die Fähigkeit von Anivia mit den Turm-Resten die ganze Karte blockieren können.

Riot Maxw3ll ist die Designleitung für die Spielmodi in League of Legends. Er hatte auf den Tweet von Azael reagiert und bekannt gegeben, dass die Änderungen mit dem Turm-Müll lediglich ein Experiment für die ARAM-Karte waren. Im nächsten oder darauffolgenden Patch sollen die Änderungen zurückgenommen werden.

Wie geht es weiter? Im Tweet erläutert Maxw3ll darüber hinaus, dass die Änderungen helfen sollten, mehr Diversität auf die ARAM-Karte zu bringen. Doch sie verfehlten es, den Modus für Spieler entspannt zu lassen.

Bislang hatten die LoL-Spieler diesen Modus als “Auszeit” von den Ranglistenspielen genutzt, oder als zusätzliche Einnahmequelle für Blaue Essenzen. Durch die regelmäßigen Anpassungen ändert sich im ARAM die Meta auch regelmäßig, was zusätzlichen Spielspaß bieten kann. Maxw3ll meint dazu, dass das eine “harte Nuss” sei, wenn sie versuchen, für alle Champions einen guten Spielmodus zu bieten.

Auf der ARAM-Karte können die Spieler neue Champions ausprobieren, mit denen sie noch keine große Erfahrung sammeln konnten. Auch kommen Spieler auf ihre Kosten, die einen Lieblingschampion haben und diesen zufällig erwischen. Dann können sie zeigen, was sie auf engem Raum schaffen können.

Wie steht ihr zu den Änderungen auf der ARAM-Karte? Haben euch die Turm-Überreste gefallen oder habt ihr eine andere Idee? Schreibt es uns in die Kommentare.

