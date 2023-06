LoL: 20-jährige Profi-Spielerin schreibt Geschichte – Könnte als erste Frau zu den Worlds fahren

Die 20-jährige Support-Spielerin Miyu „Shakespeare“ Otomo feierte gerade ihr Debüt in der LJL und schrieb damit Geschichte in League of Legends. Jetzt hat sie eine Chance, als erste Frau zu den Worlds zu fahren.

Was hat die Spielerin erreicht? Miyu „Shakespeare“ Otomo spielte am Sonntag, dem 11. Juni 2023, im Eröffnungsspiel ihres Teams FENNEL im Summersplit der LJL. Damit ist die 20-Jährige als erste Frau in der obersten japanischen Liga dabei.

Die Support-Spielerin stammt aus FENNELs Academy-Team und ist seit Februar 2022 als Ersatzspielerin für das Hauptteam registriert. Nun sprang sie für den regulären Supporter Ian „Corporal“ Pearse ein.

Wie lief das Debüt? Shakespeare schnappte sich Lulu und Yuumi und beendete die Series mit einem Score von 3/1/22, während FENNEL mit 2:0 als Sieger hervorging. Das brachte dem Team die Führung zum Auftakt der LJL ein (via esports).

Im Anschluss an ihr erfolgreiches Debüt feierte die 20-Jährige auf Twitter: „Ich freue mich so, mein erstes LJL-Match gewonnen zu haben. […] Der Weg, den ich bisher gewählt habe, hat meiner Mutter und meinem Vater großes Unbehagen bereitet. Ich bin sehr glücklich, jetzt ein solches Ergebnis zu erzielen.“ (via Dexerto)

Auch Corporal, den die Spielerin vertreten hatte, war voll des Lobes für Shakespeare. Auf Twitter schrieb er, sie habe hart gearbeitet und ihre Sache wirklich gut gemacht.

Wie geht es jetzt weiter? Shakespeare ist nicht nur die erste Frau in der LJL, sondern derzeit auch die einzige Spielerin überhaupt, die in einer WM-Qualifikationsregion spielt. Somit hätte sie nun eine Chance, als erste Spielerin überhaupt zu den Worlds zu fahren.

Voraussetzungen dafür wären, dass sie Teil des Hauptkaders bleibt und sich mit FENNEL qualifiziert. Das ist zwar kein leichtes Unterfangen, doch mit ihrem erfolgreichen Debüt ist Shakespeare zumindest schonmal ein großer erster Schritt gelungen.

Weibliche LoL-Profis sind zwar noch immer vergleichsweise selten, insbesondere in den obersten Ligen. Mit der mittlerweile verstorbenen Maria „Remilia“ Creveling in der nord-amerikanischen LCS und Jeon „DangMoo“ Su-jin in der koreanischen LCK gelingt aber immer wieder einer Frau der Aufstieg in die erste Liga.

