Ein Champion in LoL wollte nur seine Ehefrau retten, löste stattdessen eine der schlimmsten Katastrophen in Runeterra aus

In der Welt von League of Legends gibt es viele gefährliche Mächte und Bedrohungen. Die Zerstörung war eine der bisher schlimmsten Katastrophen in Runeterra. Ein Champion ist alleine dafür verantwortlich und hat das Schicksal von vielen Seelen und einer gesamten Region besiegelt.

Um welchen Champion geht es? Nachdem der König des lang vergessenen Reiches Camavor verstorben war, sollte sein erstgeborener Sohn den Platz auf dem Thron einnehmen. Der jüngere Bruder des eigentlichen Thronfolgers war Viego. Durch den unvorhersehbaren Tod seines älteren Bruders wurde er aber selbst zum König ernannt.

Viego sollte nie die Herrschaft übernehmen und lebte in purem Luxus, welcher ihn selbstgefällig und egoistisch werden ließ. Er zeigte wenig Interesse an seiner neuen Position und hatte weder Lust noch das Talent zu herrschen. Als König von Camavor lernte er aber die Näherin Isolde kennen und widmete ihr sein Leben.

Viego war blind vor Liebe

Während Viego alles für seine geliebte Isolde tat, wurde die Nation unter seiner Herrschaft immer schwächer. Er tat nichts anderes, als seine Königin mit Geschenken und Reichtümern zu überschütten und vergaß alles andere in ihrer Anwesenheit.

Seine Verbündeten kochten vor Wut und schmiedeten einen Plan, um etwas zu ändern. Sie schickten eine Gruppe von Meuchelmördern, um den König zu stürzen, doch die vergiftete Klinge wurde von seiner Nichte Kalista abgewehrt und traf stattdessen Isolde.

Das Gift zeigte schnell Wirkung und sie fiel in eine Starre. Viego sah dabei zu, wie seine geliebte Isolde langsam verstarb und wurde während des Prozesses immer hoffnungsloser. Er nutzte seinen Reichtum, um sie zu retten, doch vergebens. Viego verkroch sich mit dem Leichnam von Isolde und wurde mit der Zeit hasserfüllt und gewalttätig, während sein Reich ins Chaos stürzte.

Der Trailer zur Saison 2021 von League of Legends zeigt die Macht der Zerstörung:

Das Geheimnis der Gesegneten Inseln

Viego wollte Isolde unbedingt retten. Er entsandte Kalista, um ein Heilmittel zu finden und sie stieß auf die Gesegneten Inseln, auf den sich eine Quelle mit heilendem Wasser befindet. Nachdem Kalista erfolgreich von ihrer Mission zurückgekehrt war, fand sie ihren Onkel wahnsinnig und gebrochen neben seiner verstorbenen Isolde wieder.

Das Wasser konnte sie nicht mehr retten, doch Viego wollte das nicht wahrhaben. In seinem Wahn, Isolde wiederzubeleben, marschierte er mit einer Armee zu den Gesegneten Inseln. Er streckte jeden nieder, der sich ihm und seiner Frau in den Weg stellte, und erreichte am Ende das innere Heiligtum und die Quelle des heilenden Wassers.

Isolde wurde in das Becken gelegt und als sie mit dem Wasser in Berührung kam, erhob sich ihr Leichnam. Viego hat es geschafft und sah endlich seine geliebte Frau und Königin wieder. Isolde erhob sich jedoch als schrecklicher Geist aus Finsternis und Zorn.

Voller Wut, Schmerz und Verwirrung, warum sie aus ihrem Totenschlaf erweckt wurde, nahm sie Viegos verzaubertes Schwert und rammte es ihm durchs Herz. Die Magie des Wassers und das Schwert vereinten sich und lösten eine gewaltige Explosion aus und ein dunkler Nebel zog über die Gesegneten Inseln.

Der König der Zerstörung mit seiner verzauberten Klinge und einer Armee von Untoten und Seelenlosen

Viego und sein Reich wurden vergessen

Der dunkle Nebel verwandelte alle Lebewesen in gequälte Untote und ließ die einst Gesegneten Inseln zu den Schatteninseln werden. Der Nebel wurde die Zerstörung genannt und ist bis heute eine der größten Bedrohungen in Runeterra. Viego und sein Reich Camavor sind in Vergessenheit geraten, und die Schatteninseln fordern Tag für Tag neue Seelen.

Wie ist er wieder zurückgekommen? Im Jahr 2021 ist ein Roman von Anthony Reynolds erschienen, der zur offiziellen Lore von League of Legends gehört. In „Ruination: A League of Legends Novel“ beschreibt der Autor alle Geschehnisse rund um die Zerstörung. Der Kettenwächter Thresh war der Auslöser für Viegos Rückkehr, nachdem er jahrhundertelang die zerstörerische Energie sammelte und Viego schließlich aus einer Zwischenwelt wieder nach Runeterra holte.

Seit seiner Rückkehr quillt aus seinem gebrochenen Herzen der schwarze Nebel und verschluckt alle, die sich ihm in den Weg stellen, während er nach seiner geliebten Isolde sucht.

Neben Viegos schlimmen Taten in der Lore von League of Legends gab es auch im Spiel so einige Probleme mit dem König der Zerstörung. Nachdem er erst mehrere Monate später für die Profis in Turnieren spielbar war, sorgte Viego für eine Menge Bugs aufgrund einer seiner Fähigkeiten: LoL: Eine Fähigkeit sorgte zum Release eines Champions dafür, dass er monatelang nicht von Profis gespielt werden durfte