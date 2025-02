Ein starker Champ aus LoL war zu Release so kaputt, dass Profis ihn nicht spielen durften

Riot versucht in League of Legends, mit neuen Champions auch gerne mal neue Ideen und Konzepte auszuprobieren. 2021 war einer der interessantesten Champions wohl Viego. Vor allem durch seine passive Fähigkeit konnte er sich abheben. Doch die sorgte auch für viele Probleme.

Was ist so besonders an Viego? Am 21.01.2021 erschien der Champion Viego. Seine interessanteste Fähigkeit ist seine Passive. Wenn er einen Takedown erreicht, also er erledigt einen Gegner oder war an einem Kill beteiligt, spawnt die Seele des Gegners für 8 Sekunden. Wenn Viego die Seele anklickt, verwandelt er sich 10 Sekunden in den Champion.

Bei der Verwandlung kann er nicht angegriffen werden (außer von Türmen) und zusätzlich heilt er sich um einen kleinen Prozentsatz, basierend auf dem maximalen Leben des Ziels. In den 10 Sekunden der Verwandlung hat Viego alle Items, Angriffe, Fähigkeiten und Werte des Champions (aktive Items kann er nicht nutzen).

Zusätzlich dazu kann er in der Form seine Ultimate noch einmal benutzen und er erhält Bewegungsgeschwindigkeit, während er sich auf Gegner zubewegt.

Allein das ist schon ziemlich stark, doch seine Passive sorgte noch für andere Probleme.

Eine einzigartige Passive mit dem Potenzial zu vielen Bugs

Was war das Problem an Viego? Als Viego im Januar 2021 erschien, dauerte es noch ziemlich lange, bis er für den Profi-Bereich erlaubt wurde. Erst knapp 6 Monate nach Release, im Juli 2021, hatte er sein erstes Profi-Match.

Das lag daran, dass Viegos Passive ziemlich günstig für Bugs ist. Zum Release kam es zu unzähligen Spielfehlern, meistens verursacht durch fehlerhafte Interaktionen, wenn er einen anderen Champion übernahm. Mal hatte er unendlich Stacks von Dark Seal, mal konnte er unendlich Türme als Azir beschwören.

Ein paar seiner Bugs seht ihr in diesem Video von Vandiril:

Viegos Passive war quasi ein Nährboden für Bugs, die man nicht vorhersehen konnte, weshalb es zu riskant war, ihn für den Profi-Bereich zuzulassen. Im normalen Ranked war er die meiste Zeit aber spielbar, auch wenn er gerne mal für kurze Zeit entfernt wurde, um Bugs zu fixen.

Nicht nur verbuggt, sondern auch echt stark

Wie gut war Viego am Anfang seiner Profi-Zeit? Zusätzlich von den Bugs kommt hinzu, dass er echt stark war. Durch seine Passive kann er Teamfights für sein Team drehen. Das liegt primär daran, weil er das Tempo aus einem Kampf nehmen kann. Selbst wenn er kurz vor dem Sterben ist, kann er einen toten Gegner anklicken, kurz durchschnaufen und sich dann heilen.

Ein anderer Vorteil ist, dass Viego auch die Items übernimmt. Wenn ein Spieler viel Gold und damit auch viele Items hatte, wird damit sogar das Team bestraft, wenn sich Viego die Seele schnappt und das Team erledigt.

Natürlich muss man als Viego-Spieler ein gewisses Wissen über alle LoL-Champions haben, ansonsten kann die Übernahme auch dafür sorgen, dass man den Teamfight verliert.

Wie sieht es heute mit Viego aus? Heutzutage ist Viego nicht mehr das riesige Problem wie zum Release. Schaut man sich seine Patch-Historie aber an, sieht man, dass immer noch regelmäßig Bugs gefixt werden – vor allem, wenn neue Champions erscheinen. 2024 war ein neuer Champion unter Profis zu stark und bekam nach nur 6 Monaten ein Rework: LoL: Ein neuer Champion muss nach nicht mal 6 Monaten geändert werden, weil Profis einfach zu gut sind