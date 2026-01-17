Spieler sind vom Matchmaking in LoL frustriert, jetzt kündigt Entwickler Änderungen an, will Leute bestrafen, die am liebsten zu zweit spielen

News
2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
Spieler sind vom Matchmaking in LoL frustriert, jetzt kündigt Entwickler Änderungen an, will Leute bestrafen, die am liebsten zu zweit spielen

In League of Legends wurde das Matchmaking-Rating zurückgesetzt und das sorgt derzeit für viel Frust. Jetzt wollen die Entwickler Spieler bestrafen, die am liebsten zu zweit unterwegs sind. Denn die haben einen starken Vorteil gegenüber Solo-Spielern.

In League of Legends hat eine neue Season begonnen und das hat auch für einige Änderungen gesorgt. Gleichzeitig hat die Zurücksetzung vom MMR (steht für Matchmaking-Rating) einiges durcheinander gebracht und Spieler sind von ihren Matches in LoL frustriert.

Die Entwickler haben jetzt einige Anpassungen vorgestellt und wollen ein Feature erst einmal sperren: Die Duo-Warteschlange für bestimmte hochrangige Spieler. Außerdem soll es allgemeine Nachteile für alle Personen geben, die zu zweit als Duo spielen wollen.

Der Trailer des neuen Champions von League of Legends zeigt seine Fähigkeiten in Aktion
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Der neue Trailer von League of Legends zeigt, was uns in der ersten Season von 2026 erwartet Spieler sind vom Matchmaking in LoL frustriert, jetzt kündigt Entwickler Änderungen an, will Leute bestrafen, die am liebsten zu zweit spielen Faker wird zum dritten Mal in Folge Weltmeister in LoL, aber der wichtigste Spieler des Turniers ist jemand anders Viele Spieler konnten sich nicht mehr in League of Legends einloggen, weil Riot eine Kleinigkeit vergessen hat Chef vom neuen Spiel im Universum von LoL ist überzeugt, dass sie Fehler machen werden, erklärt: „Wir wollen Dinge ausprobieren“ LoL-Spieler geht viral, weil er es nicht lassen kann, mit seiner Ex zu spielen – Jetzt bekommt die Story ein Happy End Ein Twitch-Streamer zu LoL wollte richtig angeben, wurde dann vom Riot-Mitarbeiter auf allen Accounts gebannt Das neue TFT Set 15 fühlt sich an wie ein Anime, lässt euch mit einer Kombi sofort gewinnen Ein LoL-Spieler hat über 6.000 Spiele in 10 Monaten absolviert, überrascht damit sogar Veteranen Ein Champion in LoL wollte nur seine Ehefrau retten, löste stattdessen eine der schlimmsten Katastrophen in Runeterra aus Einer der besten Solo-Spieler in LoL bekam den längsten Bann aller Zeiten und hätte der Rivale von Faker werden können Spieler von LoL beweisen, dass sich meckern manchmal doch auszahlt: Neuer Patch bringt beliebtes Feature zurück

Strafen für Spieler, die zu zweit spielen: Denn die sind einfach im Vorteil gegenüber Solo-Spielern

Was genau soll sich ändern? Riot hat jetzt angekündigt, Duo-Queues für sehr hoch gerankte Spieler deutlich stärker einzuschränken, um Missbrauch und gefühlt „unfaire“ Matches zum Start der neuen Saison zu reduzieren (via PCGamesn.com):

  • Laut LoL-Kreativdirektor Matt „Phroxzon” Leung-Harrison hat man „eine Änderung eingeführt, die das Duo-Spielen bis hinauf zur Grandmaster-Stufe untersagt, auch wenn man einen Grandmaster-MMR hat.“
  • Die „Duo‑Penalty“, der interne Malus im Matchmaking, wurde erhöht, damit die zusätzliche Abstimmung im Voicechat nicht zu einem unfairen Vorteil gegenüber Solospielern wird, die den Vorteil nicht haben. Das betrifft auch Spieler, die in niedrigen Rängen unterwegs sein sollen.

Laut Phroxzon wurde das aber stärker als üblich ausgenutzt: Spieler haben durch gezieltes De‑Ranken, Account‑Sharing und andere verbotene Methoden absichtlich unfaire Matchups erzeugt. Hinzu kommt: Weil in High‑Elo ohnehin wenig Spieler in der Warteschlange sind, fällt es besonders auf, wenn ein koordiniertes Duo auf zufällige Solo-Spieler trifft.

Da können einzelne Spieler, die das gezielt ausnutzen, für besonders viel Ärger sorgen. In Zukunft sollen daher Duo-Teams im Matchmaking einen stärkeren Malus erhalten, der laut Riot nun „viel näher“ daran liegt, wie viel reale Zusatz-Power ein eingespieltes Duo gegenüber fünf Randoms hat.

Mehr zum Thema
1
LoL hat sich in 14 Jahren stark verändert, doch Spieler vermissen eine unfaire Strategie
von Nico Scheibel
2
Ein neuer Jungle-Champ wurde von den LoL-Profis gefürchtet, jetzt wird er noch stärker
von Nico Scheibel
3
Alles, was wir 2026 über das neue MMORPG zu LoL wissen
von Alexander Leitsch, Karsten Scholz

League of Legends hat sich über die vielen Jahre ordentlich verändert. Ein Spieler hat jetzt den direkten Vergleich gezeigt und die Community wurde ganz nostalgisch, als sie an eine unfaire Strategie erinnert wurde: LoL hat sich in 14 Jahren stark verändert, doch Spieler vermissen eine unfaire Strategie

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren

LoL hat sich in 14 Jahren stark verändert, doch Spieler vermissen eine unfaire Strategie

Ein neuer Jungle-Champ wurde von den LoL-Profis gefürchtet, jetzt wird er noch stärker

Hecarim LoL Arcade Skin

Neue Season in LoL macht Matches schneller, doch das kommt nicht bei allen gut an: „sinnlos und weniger spaßig“

Der LoL-Rivale von Faker spendet knapp 6.000 Euro an seine Heimatstadt, der Grund ist herzerwärmend

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx