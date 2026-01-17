Spieler sind vom Matchmaking in LoL frustriert, jetzt kündigt Entwickler Änderungen an, will Leute bestrafen, die am liebsten zu zweit spielen

In League of Legends wurde das Matchmaking-Rating zurückgesetzt und das sorgt derzeit für viel Frust. Jetzt wollen die Entwickler Spieler bestrafen, die am liebsten zu zweit unterwegs sind. Denn die haben einen starken Vorteil gegenüber Solo-Spielern.

In League of Legends hat eine neue Season begonnen und das hat auch für einige Änderungen gesorgt. Gleichzeitig hat die Zurücksetzung vom MMR (steht für Matchmaking-Rating) einiges durcheinander gebracht und Spieler sind von ihren Matches in LoL frustriert.

Die Entwickler haben jetzt einige Anpassungen vorgestellt und wollen ein Feature erst einmal sperren: Die Duo-Warteschlange für bestimmte hochrangige Spieler. Außerdem soll es allgemeine Nachteile für alle Personen geben, die zu zweit als Duo spielen wollen.

Strafen für Spieler, die zu zweit spielen: Denn die sind einfach im Vorteil gegenüber Solo-Spielern

Was genau soll sich ändern? Riot hat jetzt angekündigt, Duo-Queues für sehr hoch gerankte Spieler deutlich stärker einzuschränken, um Missbrauch und gefühlt „unfaire“ Matches zum Start der neuen Saison zu reduzieren (via PCGamesn.com):

Laut LoL-Kreativdirektor Matt „Phroxzon” Leung-Harrison hat man „eine Änderung eingeführt, die das Duo-Spielen bis hinauf zur Grandmaster-Stufe untersagt, auch wenn man einen Grandmaster-MMR hat.“

Die „Duo‑Penalty“, der interne Malus im Matchmaking, wurde erhöht, damit die zusätzliche Abstimmung im Voicechat nicht zu einem unfairen Vorteil gegenüber Solospielern wird, die den Vorteil nicht haben. Das betrifft auch Spieler, die in niedrigen Rängen unterwegs sein sollen.

Laut Phroxzon wurde das aber stärker als üblich ausgenutzt: Spieler haben durch gezieltes De‑Ranken, Account‑Sharing und andere verbotene Methoden absichtlich unfaire Matchups erzeugt. Hinzu kommt: Weil in High‑Elo ohnehin wenig Spieler in der Warteschlange sind, fällt es besonders auf, wenn ein koordiniertes Duo auf zufällige Solo-Spieler trifft.

Da können einzelne Spieler, die das gezielt ausnutzen, für besonders viel Ärger sorgen. In Zukunft sollen daher Duo-Teams im Matchmaking einen stärkeren Malus erhalten, der laut Riot nun „viel näher“ daran liegt, wie viel reale Zusatz-Power ein eingespieltes Duo gegenüber fünf Randoms hat.

