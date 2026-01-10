Neue Season in LoL macht Matches schneller, doch das kommt nicht bei allen gut an: „sinnlos und weniger spaßig“

Neue Season in LoL macht Matches schneller, doch das kommt nicht bei allen gut an: „sinnlos und weniger spaßig“

Am 07. Januar 2026 startete die erste Season 2026 in League of Legends. Man passte nicht nur alle Champions im Spiel an, man änderte einige Dinge im Spiel. Insgesamt ist das Spiel nun deutlich schneller. Doch das gefällt nicht allen Spielern.

Was ist das für eine neue Season? Mit Patch 26.1 startete die neue Season 16 in LoL. Neben Buffs und Nerfs für einige Champions hat man am Spiel selbst viel verändert. Einige Highlights aus den offiziellen Patch-Notes (Quelle: leagueoflegends.com):

  • Jede der 5 Rollen hat jetzt eine eigene Quest, die bei Erfüllung Buffs und Vorteile gewährt
  • Atakhan, die Blutrosen und die Taten der Stärke wurden entfernt
  • Kritische Treffer wurden angepasst
  • Mit den Feenlichtern gibt es eine neue Sicht-Mechanik
  • Matches gehen eher los
  • Heimwacht wurde angepasst und stark verbessert
  • Das Pushen und Zerstören von Türmen wurde lohnenswerter

Viele der Änderungen sorgen dafür, dass das Spiel noch einmal deutlich schneller ist als in der vorherigen Season. Auch die Verbesserung an der Heimwacht macht die gesamte Spielgeschwindigkeit schneller. Die deutlich schnelleren Matches gefallen jedoch nicht allen Spielern.

Matches fühlen sich bedeutungsloser an, sagen Spieler

Was sagen Spieler zur neuen Season? In einem Reddit-Thread sprach der Nutzer Greitot über seine Erfahrungen mit der aktuellen Season. Für ihn fühlen sich die kürzeren Matches sinnlos und weniger spaßig an. Sein Thread hat aktuell (Stand: 10.01.2026) über 1.800 Upvotes und 550 Kommentare.

Laut seinen Erfahrungen seien Matches deutlich schneller. Er hatte einige Matches, die nach 18 Minuten vorbei waren, ohne dass ein Team aufgegeben hat. Für ihn seien LoL-Spiele vorher spannend gewesen, weil sie so lang seien, da man den wachsenden Einfluss spüre. Es fühlt sich im Grunde so an, als würde ich einen zufälligen, effekthascherischen Nebenmodus spielen, und das eigentliche Rift ist einfach verschwunden.

Unter seinem Thread stimmen ihm einige Spieler zu. Shroud_Diff (Reddit) mag etwa die Änderungen an der Heimwacht nicht: Die Leute kehren sehr schnell auf die Lane zurück, nachdem sie zurückgerufen wurden. Andere User wie Fatmanpuffing (Reddit) sagen, dass man abwarten muss, wie sich die Spieler an die neue Season gewöhnen, bevor man das auf lange Sicht beurteilen kann.

Den Reddit-Post könnt ihr hier sehen:

Warum können kurze Matches frustrierend sein? Viele Champions (und auch einige der neuen Rollenquests) entfalten sich erst im späten Spielverlauf. Selbst wenn man gewinnt, kann es dazu kommen, dass man seinen Champion (etwa Kayle) nicht vernünftig spielen konnte.

Für einige Spieler besteht das Spiel auch nicht nur aus der Laning-Phase oder dem Pushen. Je länger ein Spiel dauert, desto spannender können Teamfights oder sogar Comebacks werden.

Aber kurze Matches haben auch Vorteile: LoL kann ein sehr frustrierendes Match sein, und wenn man dann 40 bis 50 Minuten zocken muss, bevor ein Team gewinnt, ist das eine schlechte Spielerfahrung. Außerdem sind kurze Matches für Spieler vorteilhaft, die nicht viel Zeit haben, aber trotzdem 1, 2 LoL-Matches am Abend spielen wollen.

Habt ihr lieber kurze Matches in LoL oder mögt ihr den Nervenkitzel eines sehr langen Games? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Auch einige Champions konnten von der neuen Season profitieren, einer ganz besonders: Die neue Season in LoL bringt 83 Seiten Patch-Notes, und für einen Champ sind sie besonders gut

Quelle(n): Reddit
