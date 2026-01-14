Vor 14 Jahren schimpften Spieler über eine unfaire Strategie in LoL, heute werden sie bei der Erinnerung ganz nostalgisch

League of Legends hat sich über die vielen Jahre ordentlich verändert. Ein Spieler hat jetzt den direkten Vergleich gezeigt und die Community wurde ganz nostalgisch, als sie an eine unfaire Strategie erinnert wurde.

Was zeigte der Spieler in seinem Vergleich? Im Subreddit zu League of Legends wurde ein Beitrag geteilt, der die ersten zwei Minuten einer LoL-Runde zeigt. Dort wird das Gameplay im Jahr 2012 mit dem im Jahr 2026 verglichen.

Während in den ersten zwei Minuten von 2012 der Jungler lediglich das erste Camp besiegen konnte, sprintet der Jungler im Jahr 2026 regelrecht durch sein Territorium und startet sogar den ersten Gank auf einer Lane.

Durch die neuesten Änderungen der ersten Season von 2026 wurde der Spawn der Minions und Jungle-Monster deutlich beschleunigt, was jedoch nicht bei allen gut angekommen ist.

Spieler mit „Kartoffel-PC“ wurden Opfer einer unfairen Strategie

Was war das für eine unfaire Strategie? Vor über einem Jahrzehnt wurden im Ladebildschirm einer LoL-Runde einzelne Ladebalken und die Pings der Teilnehmer angezeigt. Aufgrund dieser Informationen wurde der Spieler mit dem schlechtesten PC, also einem „Kartoffel-PC“, und Internet auserwählt, um Opfer der unfairen Strategie zu werden.

Durch den schlechten PC lief LoL mit weniger FPS als bei den anderen und durch den hohen Ping kam es zu Lags, wodurch der Spieler nicht richtig auf die Umgebung reagieren konnte. Einige Spieler nutzten diesen Nachteil aus, um ihr Opfer zu farmen und einen signifikanten Goldvorteil zu erhalten, während es durch Lags oder FPS-Einbrüche nur zusehen konnte. Der Ladebalken und Ping haben also verraten, wer das leichteste Ziel ist.

Der Reddit-Nutzer SneakyKillz schreibt unter dem Beitrag, dass er auf den jeweiligen Lanes des Spielers mit dem schlechtesten Ping sein Zelt aufgeschlagen habe. Weshalb genau er das tat, verriet er nicht, jedoch hat ein anderer Spieler zugegeben, was er mit den „Kartoffel-Spielern“ anstellte.

Der Reddit-User joelstaz gesteht sein unfaires Verhalten in der Vergangenheit und schreibt: „Wir haben nicht nur den Kartoffel-Spieler gecampt, sondern die ganze Lobby hat ihn auch noch geflamed, weil er einen Kartoffel-PC oder mieses Internet hatte. Oh, gute Zeiten.“

Wann wurde der Ladebildschirm geändert? Mit dem Update V3.9 wurden am 9. Juli 2013 die Informationen des Ladebildschirms entfernt. In den Patch-Notes steht, dass die Ladebalken aus Platzgründen entfernt wurden, und der Ping ohne Grund entfernt wurde (leagueoflegends.fandom.com).

Mit der neuen Season wurden auch einige Änderungen am Jungle vorgenommen. Der nächste Patch soll am 22. Januar 2026 erscheinen und wird einen Champion buffen, der schon in der letzten Season von Profis gefürchtet war: Ein Champ wurde letzte Season von LoL-Profis gefürchtet, jetzt wird er noch stärker