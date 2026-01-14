Spieler haben Angst vor einem Raid-Boss in LoL, der mit dem nächsten Patch kommen könnte

Einige Champions sind in League of Legends so stark, dass sich sogar Profis vor ihnen fürchten. Einer von ihnen hat schon seit der letzten Season eine neue Rolle und wird dort jetzt noch stärker.

Um welchen Champ geht es? Der dämonische Kriegsheld Aatrox ist seit über 12 Jahren ein Teil von League of Legends. Meistens wird er auf der Toplane gespielt, hat jedoch seit der letzten LoL-Season einen neuen Platz gefunden.

Durch einen Buff im November 2025 machte eine seiner Fähigkeiten, bei der er sein Schwert bis zu 3-mal schwingen kann, mehr Schaden an den Monstern im Jungle. Im KeSPA Cup 2025 wurde er daraufhin von den meisten Profis gebannt.

Sollte er doch gespielt worden sein, wurde er ausschließlich in den Jungle gestellt. Auch die LoL-Community auf Reddit war verwundert, dass der Champ ein größeres Publikum und mehr Erfolg im Jungle als auf seiner eigentlichen Rolle hat.

Spieler haben Angst vor einem Raid-Boss in LoL

Was wird an Aatrox geändert? Mit dem neuen Patch 26.02, der laut der Website von Riot am 22. Januar 2026 erscheinen soll, wird Aatrox’ Fähigkeit, die ihn im Jungle so stark machte, gebufft. So sehen die Änderungen aus:

Patch 26.01 (aktueller Patch, Stand: 14. Januar 2026): Seine Q-Fähigkeit macht 15 Bonusschaden mit dem ersten Schlag und wird mit dem zweiten und dritten Schlag auf jeweils 18,75 und 22,5 Bonusschaden erhöht. Solltet ihr den sogenannten Sweetspot der Schwerter treffen, also einen kleinen Bereich der Fähigkeit, wird der Schaden sogar noch weiter erhöht.

Patch 26.02 (nächster Patch am 22. Januar 2026): Der erste Schlag wird mit dem neuen Patch gleich 25 Bonusschaden anrichten, was schon mehr ist, als mit dem finalen Schlag der Fähigkeit im Patch 26.01. Der zweite und dritte Schlag bekommen einen Bonus von jeweils 31,25 und 37,5 Schaden. Auch der Bonus für das Treffen des Sweetspots wird erhöht.

Zusätzlich wird seine passive Fähigkeit verbessert, mit der Aatrox sich basierend auf seinem maximalen Leben heilen kann.

Was sagen die Spieler zu den Änderungen? Im Subreddit zu LoL wurden die kompletten Patch-Notes für das kommende Update geteilt.

Der Reddit-User notsureiftwins stellt sich die Frage, weshalb Aatrox gebufft werde, und schreibt: „Ich weiß, ich bin nur Emerald/Diamond (der Rang), aber das ist echt witzig: [Aatrox] geht in 90 % meiner Spiele in Führung und schmilzt die Leute einfach weg. Raidboss-Style.“

Wie sieht die Winrate von Aatrox aus? Ein weiterer Reddit-Nutzer fragt sich, weshalb Aatrox im Jungle gebufft wird, wenn er aktuell auf der Toplane Probleme habe. Laut leagueofgraphs.com hat Aatrox in jedem Rangbereich eine Winrate von ungefähr 47 % auf der Toplane, was noch immer seine meistgespielte Position ist.

Auch im Jungle sitzt der dämonische Kriegsheld auf einer Winrate von ungefähr 47 %. Die Ausnahme ist im Bereich der höchsten Ränge (Master und höher). Dort hat Aatrox im Jungle eine beachtliche Winrate von 52 % (Stand: 14. Januar 2026).

Die erste Season im Jahr 2026 hat viel in League of Legends geändert. Insgesamt sind die Patch-Notes 83 Seiten lang und haben das Gameplay sowie Champs und Items ordentlich verändert. Der Champion Rengar hat ganz besonders profitiert und gleich über 17 Bugfixes bekommen: Die neue Season in LoL bringt 83 Seiten Patch-Notes, und für einen Champ sind sie besonders gut