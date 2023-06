LoL: Neuer Champion löst Debatte über Charakter-Größe aus, ist im Spiel gar nicht darstellbar

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wie ein YouTuber durch seinen Bann in Fortnite noch erfolgreicher wurde.

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wann ihr mit dem MMORPG, das in der Welt von League of Legends spielen soll, rechnen könnt, ist aktuell noch nicht bekannt. Zudem häuften sich 2023 schlechte Nachrichten für Fans und zwei wichtige Mitarbeiter verließen das Projekt, darunter auch Game Director Ghostcrawler.

Der Reddit-Nutzer DualitiyDrn hofft beispielsweise, dass das MMORPG eine passende Skalierung finden kann und riesige Champions als Raidboss nutzt (via Reddit ). Ein anderer User sieht in Naafiri die Möglichkeit, ein großartiges Reittier (Mount) für das MMORPG zu schaffen (via Reddit ).

Was ist das für eine Größen-Debatte? Naafiri brachte einige Spieler im Subreddit von League of Legends dazu, über die Größen der verschiedenen Champions zu sprechen. Der Post sammelte über 320 Kommentare sowie 2.100 Upvotes.

Naafiri: The Hound of a Hundred Bites -Gameplay Trailer zu League of Legends

Die Lore von League of Legends hat einige spannende Details über die verschiedenen Champions parat, darunter auch die Größe. Diese ist in dem MOBA allerdings kaum erkennbar.

Insert

You are going to send email to