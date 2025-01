25-Jähriger kehrt zu dem Team in LoL zurück, das ihn rauswarf, führt Fnatic nach 2 Jahren Krise an die Spitze der LEC

Der 25-jährige Elias „Upset“ Lipp war zwei Jahre lang Dreh- und Angelpunkt bei Fnatic, dem beliebten E-Sport-Team zu LoL in Europa. Doch der Kader zerstritt sich nach den LoL Worlds 2021 und der deutsche Upset wurde durch den schwedischen Starspieler Rekkles ersetzt. Es folgten zwei grausame Jahre für Upset und für das Team Fnatic. Aber das hat jetzt ein Ende.

So lief die Karriere von Upset: Schon mit 15 war Upset ein erfolgreicher Spieler in LoL und wechselte zu Schalke. Im Rückblick hätte er sich das lieber gespart und wäre zum Dauermeister G2 gewechselt, wie er heute in einem Interview mit Tolkin sagt (via YouTube), aber damals wusste er es nicht besser.

Nach Stationen bei Origen und Astralis landete er im November 2020 als „großes deutsches Talent“ bei Fnatic. Die hatten gerade ihren Starspieler Rekkles an G2 verloren und brauchten Ersatz. Bei Fnatic mauserte sich Upset endgültig zum Elite-Spiele und machte Fnatic zu „seinem Team“.

Er dominierte 2021 und 2022 streckenweise die individuellen Rankings, weil er so viele Kills sammelte, dabei aber selbst kaum starb.

Nachdem Upset von den Worlds abreisen musste, war der Wurm drin

Das war der Knackpunkt: Aber 2021 krachte es im Team: Upset musste aus privaten Gründen von den Worlds in Island abreisen. Bis heute ist nicht bekannt, was genau vorgefallen ist, man spricht nur von „familiären Gründen.“

Das war damals eine riesige Enttäuschung für Fnatic, weil die Spieler das ganze Jahre gearbeitet hatten, um sich einen Platz bei den Worlds zu verdienen. Doch diesen Platz konnte sie nicht nutzen. Ohne ihren Fokus-Spieler schied Fnatic chancenlos aus.

Nach diesen Worlds gab es eine andauernde Unruhe bei Fnatic. Ein junger Mitspieler warf Upset vor, der sei von den Worlds nur abgehauen, weil seine Partnerin Sehnsucht nach ihm hatte. Upset verwahrte sich gegen solche Vorwürfe. Aber da war das Drama schon in der Welt: Die Frau von Upset bekam sogar Morddrohungen.

Die Stimmung im Team ging damals den Bach runter, wie Upset heute sagt.

Für Fnatic und Upset beginnen 2 richtig miese Jahre

Letztlich sprengte Fnatic 2022 den Kader und ersetzte Upset durch den „großen Namen“, Rekkles, der wieder zum Team zurückkam, nachdem es für ihn bei G2 nicht gut gelaufen war.

Aber Rekkles war nicht mehr der Franchise-Spieler von einst. Er schulte später sogar auf Support um. Bei Fnatic konnte er nie richtig Fuß fassen.

Es folgten 2 Jahren, in denen Fnatic ständig den Kader rotierte, aber keinen richtigen Erfolg mehr hatte.

Nach Upset gingen 8 weitere Spiele in 2 Jahren von Fnatic weg, vor allem der Supporter wechselte ständig. Auf der Botlane spielte, nach dem raschen Abgang von Rekkles der Koreaner Noah.

So lief es für Upset: Auch für Upset lief es ohne Fnatic in den Jahren 2023 und 2024 schlecht. Erst wechselte er zu Perkz in dessen „Super-Team“ Vitality. Das blieb aber super-erfolglos. Perkz sprach nach der Saison davon, dass es sich gar nicht echt anfühlte, sondern eher wie ein Albtraum.

Danach wechselte Upset zu Karmine Corp. – auch dort kam nichts zusammen. Den Spring Split 2024 beendete Upset auf dem letzten Platz 10.

Bei Karmine Corp. war 2025 aber ohnehin kein Platz mehr für den Deutschen: Dort spielt nun das Wunderkind Caliste.

In einem ziemlich bescheuerten Video zeigt Fnatic, wie Jungler Razork die beiden früheren Fnatic-Spieler Mikyx und Upset per Zeitreise zurück zu Fnatic holt:

Upset ist mit 25 bereit, Verantwortung zu übernehmen und gute Stimmung zu verbreiten

So geht es Upset jetzt: Upset ist 2025 zu Fnatic zurückkehrt und bildet hier mit Mikyx, dem vielleicht renommiertesten Supporter in Europa, eine bärenstarke Botlane.

Im Interview mit Tolkin sagt Upset, er sei wie „der verlorene Sohn“, der zu Fnatic zurückkehrt ist. Beim letzten Mal habe man viele Probleme und Spannungen im Team gehabt. Aber er habe sich jetzt vorgenommen, mit 25 vernünftig zu sein, nur positive Vibes zu verströmen und die Ansagen zu machen.

Früher, mit 15, sei er furchtbar toxisch gewesen, sagt er heute. Tolkin ergänzt: Upset habe damals ständig Druck gemacht und die Leute gedrängt, viel SoloQ zu spielen. Nur wenn alle Challenger waren, sei Upset zufrieden gewesen.

Der 25-Jährige schmunzelt: Auch heute sei es ihm noch wichtig, dass jeder viel spielt. Aber Upset hat wohl Wege gefunden, seine Ziele zu kommunizieren, ohne so toxisch zu sein wie früher. Gerade mit Mikyx als Partner, den er immer wieder lobt, scheint er sich jetzt wohl zu fühlen.

Für Mikyx lief’s in den letzten Jahren nicht so prall, aber 2025 wirkt er bärenstark.

Upset ist wieder ein Statistik-Monster

So läuft es für Upset bei Fnatic: Offenbar hat er auch seine eigene Schwächephase und die von Fnatic in einem Zug beendet: Das neu formierte Fnatic hat zuletzt G2 weggeputzt – Upset spielte 4-1-9 auf Ezrael.

Mit 5-1 liegen Fnatic, Karmine Corp. und Movistar KOI gerade auf Platz 1 in der LEC.

Bei der KDA stet Upset aktuell nach 6 Spielen mit 11.2 auf Platz 2 der LEC, nur das neue Wunderkind Calisté ist mit 14.2 sogar noch etwas besser. Calisté scheint die hohen Erwartungen, die in ihn gesetzt wurden, tatsächlich zu erfüllen: Ein 18-Jähriger ist so stark in LoL, dass der europäische Meister angeblich das halbe Team und viel Geld für ihn bietet