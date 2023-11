Elias „Upset“ Lipp (23) ist der wohl beste deutsche Spieler in League of Legends, doch der 23-Jährige hat ein hartes Jahr hinter sich. Bei Fnatic, wo er lange erfolgreich spielte, wurde er von LoL-Veteran Rekkles verdrängt. Danach ging’s bei Team Vitality in den Tabellenkeller. Jetzt wartet offenbar ein cooles, neues Projekt auf ihn.

Wer ist Upset und warum gilt er als so stark?

Elias „Upset“ Lipp hat 3 Jahre auf Schalke gespielt und galt dort als Riesen-Talent in der Rolle als Botlaner.

Von 2020 bis 2022 war Upset der Star-Spieler von Fnatic, konnte mit seiner kontrollierten, aggressiven, aber gleich vorzeitigen Spielweise auftrumpfen, führte europaweit Statistiken an und erspielte sich einen Ruf als einer der besten ADCs außerhalb von Asien.

Upset ist wohl der beste LoL-Spieler Deutschlands. Der andere Kandidat für den Titel „bester deutscher LoL-Profi“ wäre wohl BrokenBlade, der bei G2 spielt.

Aber trotz allen Talents und des persönlichen Erfolgs fiel Upsets Karriere 2023 in ein Loch.

Persönliche Probleme und Covid ruinierten ihm 2-Mal die Worlds

Was lief alles schief? Obwohl Upset so ein toller Spieler ist, lief’s in den letzten Jahren nicht rund für ihn, vor allem die Worlds wurden immer wieder zum Karrieren-Tief:

Bei Fnatic musste er 2021 wegen privater Probleme verfrüht von den Worlds abreisen – das hat damals das Team schier zerrissen. Die Spieler hatten ein Jahr für die Chance gekämpft, bei den Worlds zu glänzen, aber ohne Upset, den Dreh- und Angelpunkt ihres Teams, war das für die Katz.

2022 liefen die Worlds wieder furchtbar für Fnatic – wegen Covid und anderen Problemen konnte das Team nie richtig trainieren, machte auf der großen Bühne keine gute Figur.

Schließlich wurde Upset in seiner 3. Saison bei Fnatic durch den Alt-Star Rekkles ersetzt. Das wurde kritisch kommentiert, weil Rekkles 2023 zwar ein großer Name war, aber lange über dem Zenit.

Upset wechselte 2023 schließlich zu Perkz bei Team Vitality und erlebte eine Höllen-Saison. Das Team wurde Letzter, was sich niemand so richtig erklären konnte. Die Spieler sprachen davon, dass sich die Saison gar nicht echt anfühlte.

Upset landet wohl bei Karmine Corp

Wie geht’s jetzt für ihn weiter? Perkz hat das Team Vitality verlassen, auch Upset wird gehen. Nach aktuellen Berichten schließt er sich dem neuen französischen Team Karmine Corp an (via dotesports). Das Projekt eines YouTubers plant für 2024 offenbar, ein starkes Team in die LEC zu schicken.

Neben Upset sollen sie sich auch mit dem Trainer Jakob „YamatoCannon“ Medbi und dem talentierten Jungler Bo mündlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben.

Upset hat das zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber es sieht alles danach aus, als bliebe er in Frankreich bei einem Team, das sich darum bemüht zu gewinnen.

Der Deutsche scheint ohnehin gut gelaunt zu sein. Auf Twitter zeigt er einen Screenshot aus Korea, wo ihn angeblich Knight, der Top-Laner des chinesischen Top-Teams JDG erkennt und ausdrücklich lobt. Vielleicht ja ein gutes Zeichen für die Zukunft.

Neben Upset findet wohl auch der deutsche Midlaner „PowerOfEvil“ ein neues Team für 2023, der bleibt in Deutschland:

