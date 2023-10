LoL: Der größte Spieler Europas bekommt eigenes „Super“-Team, scheitert total – Geht jetzt wohl

Der Kroate Luka „Perkz“ Perković gilt als erfolgreichster Spieler in League of Legends, den Europa je hervorgebracht hat. Von 2015 bis 2020 dominierte er die europäische Liga LEC mit G2 und war 2019 kurz davor, Weltmeister zu werden. Danach sollte er in Frankreich das Team Vitality zu einem Superteam aufbauen. Das schlug in den letzten beiden Jahren katastrophal fehl. Nun verlässt er das Team mit 25 Jahren angeblich.

Was macht Perkz so erfolgreich?

Der Kroate hatte bei G2 von 2015 bis 2020 einen starken Lauf: Er gewann 8-mal die Liga, wurde dabei 4-mal ins All-Pro-Team gewählt und galt als Chef und Kopf des Teams.

Perkz war so ehrgeizig und versessen darauf, einen Worlds-Titel zu gewinnen, dass er sogar die Position wechselte, und aus der Mitte auf die Botlane auswich, um Platz für den zweiten Weltklasse-Spieler Europas, für Caps, zu schaffen: Gemeinsam war man 2019 nur eine Serie davon entfernt, die Dominanz Asiens zu brechen und den Weltmeister-Titel nach Europa zu holen.

2020 gab Perkz diesen Traum aber auf und ging ein Jahr in die USA, wo er ebenfalls einen Titel gewann und ins All-Pro-Team gewählt wurde.

Das wäre der Traum von Perkz, einmal die Worlds gewinnen – 2019 war er dicht dran:

„Super-Team“ in Frankreich sollte Europa über Jahre dominieren

Das war der Plan: Nach seinem US-Abstecher bot sich für Perkz ab 2022 die Gelegenheit, in Frankreich, bei Team Vitality, ein „Super-Team“ aufzubauen.

Die Team-Besitzer kauften Perkz für angeblich 2,5 Millionen € aus den USA und wollten ihm dazu Elite-Spieler an die Seite stellen, damit sie ein Super-Team kreieren und um die Weltmeisterschaft mitspielen können. Man holte etwa Top-Laner Alphari aus den USA zurück.

Die Erwartungen waren hoch – das Team zeigte in einem Video, wie man alle anderen europäischen Teams zerstören würde.

Super-Team bleibt super-erfolglos, wurde letzter

So lief das in der Realität: Wirklich schlecht. 2022 begann das Projekt schon furchtbar, als man 3 Spiele in Folge verlor.

Team Vitality kam nie übers gehobene Mittelmaß hinaus und blieb konstant unter den Erwartungen. Obwohl man Perkz immer wieder erstklassige, europäische Spieler an die Seite stellte, die bei anderen Teams geglänzt hatten, oder hochtalentierte Spieler aus Asien verpflichtete, versagte Team Vitality Spielzeit um Spielzeit, qualifizierte sich häufig nur knapp für die Playoffs und schied dann früh aus.

Es wirkte jede Saison so, als brauche das Team lange, um in Form zu kommen, wirkte dann halbwegs stabil, nur um einzubrechen, sobald die Playoffs begannen.

Die neueste Ausgabe des Superteams hatte mit Upset und Kaiser zwei etablierte deutsche Star-Spieler, die in der Vergangenheit erfolgreich waren, doch auch dieses Team floppte, sogar noch härter als 2022: im Summer Split der LEC 2023 wurde Team Vitality letzter, gewann nur 1 von 9 Spielen.

Perkz verlässt Team Vitality offenbar vor 2024

Das ist die neueste Nachricht: Nach einem Bericht der Seite BLIX hat sich das Team Vitality nach 2 Jahren von Perkz getrennt. Man habe den Academy-Spieler Daglas in den Hauptkader befördert. Perkz könne sich nun ein neues Team suchen, heißt es.

Ist das wahr? Es sieht alles danach aus. Perkz hat auf Twitter am 23. Oktober einen kryptischen Emoji-Tweet abgesetzt. Das wird allgemein als „Er geht“ gelesen. Fans bedanken und verabschieden sich bei ihm.

Die Spekulationen beginnen, wo er genau landen und mit wem er spielen wird.

Auf reddit wird die Karriere von Perkz mittlerweile hämisch kommentiert. Zum Abgang schreibt ein Nutzer: „Also hat Perkz nichts gemacht und sich 4 Millionen $ gekrallt. War’s wert, schätze ich.“

Einer der Tiefpunkte von Perkz in letzter Zeit:

