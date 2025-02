LoL: Profi nimmt in wichtigem Match eine Pause, Fans sind beeindruckt von seiner Leistung

In League of Legends kam es am Freitag, dem 14. Februar, zu einem bizarren Vorfall. Der slowenische ADC Juš „Crwonie“ Marušič trat im Halbfinale der NLC für das Team Los Ratones gegen Nord an. Doch er musste sich eine Pause gönnen, denn er litt unter einer ernsten Erkrankung, lieferte aber trotzdem eine starke Leistung ab. Einige Fans von LoL vergleichen ihn sogar mit Basketball-Star Michael Jordan.

Das war das Match: Es war das Halbfinale der Playoffs in der Regionalliga NLC. Wer gewann, der zog ins Finale ein. Für den Verlierer ging es ins Loser’s Bracket runter. Die 2 besten Teams der Liga trafen aufeinander:

Los Ratones ist das Team der Stunde. Coach Caedrel hat mit Rekkles, Crownie und Nemesis ehemalige Elite-Spieler im Team. Los Ratones dominiert seit Wochen den E-Sport auf Twitch

NORD hat ebenfalls 4 Ex-Profis zu bieten und den größten deutschen Twitch-Streamer NoWay in der Midlane. NORD hat bislang in der Liga alles gewonnen, außer das Auftakt-Match gegen Los Ratones.

26-Jähriger spielt stark angeschlagen

Das war das Besondere am Spiel: Der ADC von Los Ratones, Crownie, bestritt das Spiel mit einer Erkrankung, wegen der er schon einige Trainings-Matches auslassen musste. Im Vorfeld des Matches hatte man sogar überlegt, ihn auf die Bank zu setzen. Coach Caedrel wäre dann als Support ins Team gekommen und Rekkles wäre von seiner aktuellen Support-Rolle wieder in die frühere Position als Botlaner gewechselt. Doch dazu kam es nicht.

Crownie spielte und litt offenbar während der ganzen Partie unter Übelkeit. Er spielte mit einem Eimer neben dem Computer-Tisch. Die Fans gingen zu dem Zeitpunkt davon aus, dass er eine Lebensmittelvergiftung hatte.

Mitten im Match rief Crownie eine Pause aus, sprang von seinem Computer zu Hause auf und verließ das Zimmer. Offenbar, um sich zu übergeben. Als er wieder am Platz war, wurde kurz gefragt: „Alles okay?“ Dann ging es weiter.

So ging das aus: Los Ratones besiegten Nord in 4 Matches mit 3-1 und Crownie brachte seinen Job zu Ende. Vor allem der Jungler Velja entschied das Spiel zugunsten von Los Ratones. Während Top-Laner Baus einmal mehr so oft starb, wie es nur irgendwie möglich scheint.

Der deutsche Streamer NoWay hielt sich tapfer gegen den 7 Jahre jüngeren, früheren Profi-Spieler Nemesis und konnte zumindest in 2 von 4 Spielen mehr Kills erzielen, als er selbst starb.

Leistung von LoL-Spieler wird mit Michael Jordan verglichen

So wird das diskutiert: Die Fans, die um Crownies Zustand wissen, sind beeindruckt von der Leistung des ADCs. Zu dem Zeitpunkt unmittelbar nach dem Match gingen sie davon aus, dass Crownie eine Lebensmittelvergiftung hatte.

Ein Fan sagt auf reddit: „Das ist wirklich verrückt, dass er gespielt hat. Lebensmittelvergiftung ist echt übel. Ich konnte das Badezimmer nicht mal für 5 Minuten verlassen, als ich das hatte. Unvorstellbar, damit ein Profi-Match zu spielen.“

Ein anderer vergleicht die Leistung von Crownie mit dem legendären „Flu Game“ von Michael Jordan.

Die Basketball-Legende war 1997 mal schwer krank, doch es stand das 5. Spiel in den NBA Finals an. Es ging gegen die Utah Jazz mit Karl Malone und John Stockton. Aus Sicht von Jordan war das Spiel eine Vorentscheidung. Er musste spielen, koste es, was es wolle.

Die Legende besagt: Jordan wurde am Morgen des Spiels von seinem Personal-Trainer schwer krank, schwitzend und sich schüttelnd gefunden. Er litt unter einer Lebensmittelvergiftung nach einer schlechten Pizza vom Vorabend.

Obwohl die Ärzte Jordan sagten, er könne unmöglich spielen, bestand er darauf, anzutreten, legte sich noch mal hin, stand kurz vor dem Spiel auf und führte sein Team mit 38 Punkten zum Sieg. Bis heute gilt das als eine der legendärsten sportlichen Leistungen aller Zeiten.

Crownie sagt, er hatte eine Magen-Darm-Grippe

Das sagt Crownie selbst: In einem anderen Video erklärte der 26-Jährige (via youtube): Es sei keine Lebensmittelvergiftung gewesen, sondern eine Magen-Darm-Grippe, die er sich geholt hatte, als ihn seine Tante besuchte.

In einem Clip nach dem Match sagt Crownie lächelnd: Er wurde so von Gefühlen überwältigt, dass er eine Pause benötigte. Offenbar will er lieber so gesehen werden als in der Nachfolge von Jordan.

Die Geschichte von Los Ratones begeistert viele Fans von League of Legends seit Monaten. Das ist ein Team, das aus ehemaligen Profis besteht, die jetzt streamen und dabei auch die Teile ihres Sports übertragen, die normalerweise den Augen der Fans verborgen bleiben: Eine unbedeutende Regional-Liga macht LoL zum größten Spiel auf Twitch