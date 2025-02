Spieler kritisieren eine kontroverse Neuerung im E-Sport von LoL, die Matches spannender machen soll: „Ich hasse es wirklich“

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Einen Champion in LoL wollte zum Release niemand spielen, obwohl er so stark war

User wie Cybonics stimmen dem Ersteller des Threads zu (via reddit ). Die Spiele in der chinesischen Liga LPL findet er besonders gut. Der User Nichoova (via reddit ) schreibt, dass er den Fearless Draft genießt, er aber nicht glaubt, dass es den E-Sport wachsen lassen wird.

Ein Bug in LoL sperrt Spieler teilweise 7 Stunden in ein einziges Match ein, weil sie nicht weiterspielen können

Was ist der Fearless Draft? Der Draft in LoL hat im E-Sport generell zwei Stufen, Bans und Picks. Das bleibt beim Fearless Draft im 1. Match gleich.

Riot wollte 2025 in League of Legends einiges ändern. Dabei ging es nicht nur um spielerische Änderung. Auch der E-Sport sollte angepasst werden. Eine der wohl wichtigsten Änderungen ist der Fearless Draft. Doch der ist bei der Community kontroverser als man denken mag.

