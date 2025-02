Fans von League of Legends kritisieren Riot für seine Gier, haben Sorge um das LoL-MMORPG

Jüngste Neuerungen für League of Legends lassen Fans des Runeterra-Universums mit Bange auf das ambitionierte LoL-MMORPG schauen. Zerstört der Entwickler mit seiner Gier einen zu großen Teil der eigenen Fan-Basis, bevor das Spiel erscheint?

Warum gibt’s die Sorge? Die optimale Monetarisierung eines Free2Play-Spiels wie League of Legends ist ein Balance-Akt. Auf der einen Seite möchten die Spieler die eigentlichen Inhalte kostenlos genießen können, ohne das Gefühl zu haben, durch Pay2Win-Elemente, zu strikte Einschränkungen oder Zufallsangebote zur regelmäßigen Geldausgabe gedrängt zu werden.

Auf der anderen Seite müssen die Entwickler Anreize für den Kauf von Mikrotransaktionen schaffen, um davon unter den aktuellen Marktgegebenheiten weiterbestehen zu können. Dass Riot Games diese Balance zuletzt nicht immer gut hinbekommen hat, darüber hat MeinMMO vor kurzer Zeit erst berichtet: Spieler finden neues System in LoL schlimmer als Gacha-Games, kritisieren Skins für 200 Euro.

Kurzfristig finanzieller Erfolg vs. langfristig kluge Entscheidungen

Was hat das mit dem LoL-MMORPG zu tun? OmegaTier100 äußert auf Reddit die Befürchtung, dass sich Riot durch die eigene Gier nach immer höheren Umsätzen respektive Gewinnen auf absehbare Zeit nachhaltig schaden könnte:

„Finanziell mag es ihnen mit den jüngsten Änderungen gut gehen, aber langfristig werden sie mit diesen Entscheidungen sehr viel verlieren.“

Die These von OmegaTier100: Durch solche Aktionen würde man Spieler aus LoL vergraulen und ihnen die Lust am Runeterra-Universum nehmen.

Ein MMORPG braucht jedoch eine große Spielerbasis, um langfristig Erfolg haben zu können. Riot sollte daher daran gelegen sein, möglichst viele für die bereits veröffentlichten Spiele im Runeterra-Universum zu begeistern. Sie tun seiner Ansicht nach aber das Gegenteil.

Wie bewertet die Community das? Mehr als 3.200 Upvotes und fast 1.000 Kommentare zeigen, dass es Diskussionsbedarf gibt. Riot bekommt dabei ordentlich Kritik ab, ja, doch glauben einige Spieler nicht, dass sich die Monetarisierung von League of Legends negativ auf das LoL-MMORPG auswirken wird.

FelysFrost schreibt auf Reddit: „Je größer ein Unternehmen wird, desto kurzfristiger scheint seine Planung zu sein, es ist seltsam.“

sydal glaubt (via Reddit): „Ich glaube, du überschätzt die Anzahl der Leute, die durch die schlechte Monetarisierung vergrault werden, gewaltig. […] Ich meine, man darf nicht vergessen, dass sie ganze Teams haben, die sich damit beschäftigen, wie man die Spieler am besten halten und das meiste Geld einnehmen kann.“

eMan117 kommentiert auf Reddit: „Ist die Gier von Riot problematisch, ja. Aber ihr MMO-Erfolg wird auf dem Verdienst ihres MMO-Spiels basieren. Da sind dann garantiert viele Tag-1-Spieler, aber wenn das Spiel keinen Spaß macht, werden die Leute nach einem Monat abhauen, und ihre große Investition wird ein Misserfolg sein.“

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz das? In den vergangenen zwei Dekaden mit MMORPGs ist mir eins aufgefallen: Es gibt viele Spieler, die jahrelang ganz wunderbar über ein Spiel schimpfen können, nur um es dann doch immer wieder und wieder zu spielen.

Ist ja auch irgendwie klar: Wenn einem etwas wichtig ist, dann ärgert man sich, wenn es einen falschen Weg einschlägt. Sobald es diese emotionale Verbindung erst einmal gibt, braucht es aber schon viel, um diese für immer und unwiderruflich zu trennen.

Fast noch wichtiger ist es aber, dass jedes Spiel für sich selbst steht. Natürlich werden sich Fans des Runeterra-Universums besonders auf das LoL-MMORPG freuen. Doch wird es aus meiner Sicht überhaupt keine Rolle spielen, wie man persönlich zu League of Legends oder Riot steht, wenn das Spiel am Ende richtig gut ist und Spaß macht.

Und andersherum: Wenn Riot das LoL-MMORPG an die Wand fahren sollte, etwa aufgrund eines zu gierigen Bezahlmodells, dann liegt das an der Qualität des LoL-MMORPGs und nicht an dem, was in den Jahren zuvor bei League of Legends gemacht wurde.

Wie seht ihr das? Kann sich die Qualität von League of Legends auf das MMO-Projekt von Riot negativ auswirken? Wann rechnet ihr mit einem Release des Spiels? Wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, schaut hier vorbei: Alles, was wir 2025 über das neue MMORPG zu LoL wissen