Spieler finden neues System in LoL schlimmer als Gacha-Games, kritisieren Skins für 200 Euro

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Über die vergangenen Jahre hinweg wurden die neuen Monetarisierungsstrategien von LoL von den Spielern harsch kritisiert. Darunter waren nicht nur die Gacha-Skins, sondern auch teure Skins, wie der Ahri-Faker-Skin für knapp 400 €. Bisher waren das aber alles nur kosmetische Inhalte. Auch die neue Struktur der normalen Truhen gefällt den Spielern nicht: Riot ändert, wie ihr an kostenlose Skins in LoL kommt, verprellt sogar Spieler, die seit 13 Jahren dabei sind

Die meisten User kritisieren die Gacha-Mechanik an sich. Zu dem Thema muss man sagen, dass die Pulls bei den Bannern laut einigen Kommentaren für die nächsten Banner der gleichen Skin-Art zählen. Wenn ihr also bei Radiant Serpent Sett zieht, reduziert das auch die benötigten Pulls für die nächsten Exalted-Skin-Banner, falls ihr nicht bis zum Maximum ziehen solltet.

Wo liegt das Problem? In den meisten Gacha-Games gibt es ein System, das einen garantierten Pull verspricht, wenn man eine bestimmte Anzahl an Lootboxen geöffnet hat. Das ist auch hier so. Die aktuelle Kritik ist, dass die verschiedenen Banner bei LoL nicht zusammen interagieren.

The Bridge Between – Trailer zum Lunar-Revel-Event 2025 in LoL

Will man den Skin garantiert bekommen, muss man eine bestimmte Anzahl an Boxen öffnen. Ein ähnliches System gibt es auch mit den neuen Exalted Skins, die mit einem neuen Jinx-Skin im Zuge von Arcane-Staffel-2 veröffentlicht wurden. Um den Skin garantiert zu bekommen, zahlt man gerne bis zu 240 €, je nach Banner.

Riot hat für League of Legends im Laufe der Jahre verschiedene Skin-Varianten erweitert. Darunter sind mittlerweile auch Skins, die man nicht direkt kaufen kann, sondern nur aus Lootboxen bekommt. Das sorgt schon von Anfang für Kritik. Eine neue Info zu den Lootbox-Arten sorgt aktuell erneut für Unmut in der Spielerschaft.

