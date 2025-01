Als Free2Play-Spiel finanziert sich League of Legends vor allem durch kosmetische Inhalte wie Skins. Jeden Patch erscheinen eine Handvoll neuer Skins, die man erwerben oder aus Truhen ziehen kann. Mit der neuen Season hat Riot aber eine Möglichkeit entfernt, kostenlose Kisten zu bekommen.

Was wurde geändert? Mit der ersten Season 2025 in LoL hat Riot einige Änderungen am und außerhalb des Spiels vorgenommen. Im Zuge der neuen Season-Struktur änderte man auch, wie Battle Passes funktionieren.

Dort gibt es jetzt weniger Orbs und Punkte, mit denen man Sachen freischalten kann. Dafür bekommt man aber feste Skins, die thematisch zur aktuellen Season passen. Einer davon ist sogar kostenlos. Im Zuge dessen hat Riot aber auch am Mastery-System eine Änderung vorgenommen.

Vorher konnte man Kisten freischalten, wenn man mit bestimmten Champions eine gewisse Anzahl von Rängen in Spielen erreicht hat. Jetzt bekommt man dafür „nur noch“ Erfahrungspunkte im Battle Pass.

Das kritisieren viele Spieler, die sich aktuell darüber auslassen, dass sie keine kostenlosen Kisten mehr erhalten können.

Spieler sind frustriert, wollen LoL sogar boykottieren

Was kritisieren die Spieler? In einem aktuellen Reddit-Post zeigte ein Spieler seine Kisten-Sammlung, die er über das Jahr 2024 gesammelt hat. Dazu schreibt er in der Überschrift: Ich will nicht auf Wiedersehen sagen. Er sagt dazu sogar, dass das Entfernen der kostenlosen Kisten die schlimmste Entscheidung in der Geschichte des Spiels ist.

Unter dem Post, der fast 1700 Upvotes und über 230 Kommentare hat, sammeln sich Spieler, die die Meinung teilen. Sie fordern sogar, dass man das Spiel als Community boykottiert.

User SPINESnSPORES (via Reddit) schreibt dazu: Wir sollten alle gemeinsam mit anderen Servern einen ganzen Monat lang keine Einkäufe tätigen

Komandarm_Knuckles (via Reddit) schlägt den Leuten vor, andere Spiele zu spielen: Steigt in Helldivers ein, oder in ein anderes Spiel […] Ich liebe League, aber das ist der Grund, weshalb ich das Spiel aktuell nicht spielen will.

Bobsafudge (via Reddit) spielt laut eigener Aussage seit fast 13 Jahren LoL und kritisiert die aktuelle Entwicklung: Als jemand, der in Saison 2 angefangen hat, tut es weh, zu sehen, wie dieses Spiel zu einem absoluten Cash-Grab geworden ist.

Nur vereinzelte User äußern sich weniger dramatisch. ne0tas antwortet auf Bobsafudge (via Reddit) und sagt, dass es früher gar kein Belohnungssystem gab. Andere User kritisieren, dass so ein Boykott sowieso nicht funktionieren würde oder dass es vielen Leuten auch einfach egal ist.

Ist es wirklich so schlimm? Ganz so dramatisch ist die Situation wahrscheinlich nicht. Bevor das Loot-System hinzugefügt wurde, gab es nur ganz wenige Möglichkeiten, kostenlos an Skins zu kommen. Beispielsweise musste man Riot-Kanäle abonnieren. Schon vor Jahren wurden auch die Hextech-Chests regelmäßig kritisiert, wie ein Reddit-Thread von 2020 zeigt.

Im aktuellen Battle Pass könnt ihr einen festgelegten Skin auch freischalten, wenn ihr kein Geld ausgebt. Aber die Möglichkeiten, an kostenlose Skins zu kommen, sind durchaus stark gesunken, da man ohne Echtgeld aktuell an keine Kisten mehr kommt. Man muss jetzt die kostenlosen Skins nehmen, die Riot einem bietet.

Wird Riot etwas am neuen System ändern? Bisher hat Riot keine Pläne preisgegeben, das neue System zu überarbeiten. Auch bei den teuren Ahri- und Jinx-Skins gab es einen großen Aufschrei innerhalb der Community, der aber zu nichts geführt hat. Zu der Änderung, wie man Champions freischalten kann, hat sich Riot aber schon geäußert: Änderung in LoL macht es schwieriger, neue Champions freizuschalten – Riot sagt „Sollte nicht härter werden“