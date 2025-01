LoL ändert, wie ihr Champions bekommt, rudert direkt zurück: „Sollte nicht härter werden“

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Das System, wie es jetzt ist, wird sich wohl in Zukunft ändern. Zumindest, wenn man RiotMeddlers Aussage glauben möchte. Dadurch, dass regelmäßig neue Champions erscheinen, wird man auch als erfahrener Spieler blaue Essenzen brauchen. Aktuell hat die Firma hinter Riot in den USA einige Probleme: Mutterfirma von LoL verliert Millionen Euro an der Börse, wegen einer Entscheidung der US-Regierung

Was sagt Riot zu dem Thema? Riot scheint mit dem aktuellen System wohl auch nicht zufrieden zu sein. In einem aktuellen Tweet auf x.com meldet sich RiotMeddler zu Wort und sagt zu dem Thema: Das Freischalten neuer Champions durch blaue Essenz sollte nicht härter werden. Um zu verstehen, ob jetzt etwas nicht wie beabsichtigt funktioniert, graben wir tiefer.

Was sagt die Community zu dem Thema? In einem aktuellen Reddit-Thread mit über 2700 Upvotes und über 700 Kommentaren wird das Video von Remus diskutiert. Die Spieler kritisieren die Änderungen, die es für Free2Play-Spieler schwieriger machen.

Der Content Creator Remus erklärt in einem YouTube-Video , dass es hunderte von Stunden dauern kann, bis man einen neuen Champion freischaltet. Will man alle Champions freischalten, kann das mehrere Jahre dauern, wenn man sie nicht mit Echtgeld kauft.

Damit war es nicht so schwierig, sich neue spielbare Figuren anzueignen. Die neue Season hat die Kapseln aber entfernt. Das kritisieren viele Spieler, weil es jetzt deutlich länger dauert, als Free2Play-Spieler an neue Champions zu kommen.

