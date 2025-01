Neues Feature in LoL belohnt euch früh, wenn ihr gut spielt, doch viele Spieler glauben: Das sorgt für Frust

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Noch braucht man die Mechanik aber nicht zu verteufeln. Durch den 2-wöchigen Patch-Rhythmus kann Riot das Feature austesten und notfalls anpassen. Ob das Feature starken Einfluss nehmen wird, wird man in den nächsten 2 Wochen sehen können. Im Zuge der neuen Season veröffentlichte Riot auch ein neues episches Cinematic: LoL zeigt epische Kämpfe zwischen Champions, deutet großes Übel im Universum von Arcane an

Wo liegt das Problem am neuen Feature? In einem neuen reddit-Thread vom User rekscoper2 mit über 1300 Upvotes und fast 500 Kommentaren kritisieren Spieler das neue Feature. Der Ersteller des Threads sieht ein Problem darin, dass Spieler, die ohnehin schon darüber frustriert waren, dass man schwer ein Comeback im späteren Verlauf des Spiels erreichen kann, jetzt noch frustrierter werden.

League of Legends ist am 09.01.2025 mit einer frischen Season ins neue Jahr gestartet. Wie gewohnt gibt es wieder einige Änderungen und auch neue Mechaniken, die das Spiel durchrütteln sollen. Eine davon belohnt vor allem Spieler, die früh gut spielen. Das stört einige Spieler. Sie befürchten, dass es zu mehr Frust kommt.

