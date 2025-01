29-Jähriger wird in LoL gedemütigt, kann sich nach 2 Jahren von der Schande befreien, weil er 500 Stunden ackert

2022 richtete MrBeast ein großes Event zu League of Legends aus: Damals erwies sich der YouTuber Ludwig Ahgren (29) als Verlierer des Abends. Der erfolgreiche Content-Creator wurde öffentlich gedemütigt und musste 2 Jahre lang mit der Schande leben, komplett versagt zu haben. Doch jetzt schafft er das Unmögliche und bekommt sogar ein Lob von Tyler1. Aber dafür musste er richtig reinhauen.

Was war damals für eine Demütigung? Der YouTuber MrBeast hatte Ludwig – im Rückblick – eine fiese Falle gestellt, als er ihn zu einem spektakulären Event in Las Vegas einlud, bei dem große Twitch-Streamer wie Ninja und Mizkif, aber auch LoL-Legenden wie Doublelift und Tyler1 gegeneinander 3 Partien LoL spielten.

Ludwig ist zwar ein guter Gamer, hatte aber keine Ahnung von LoL. Er hatte das MOBA vor vielen Jahren zuletzt gespielt und sich auf das Event nicht vorbereitet. Das mache nichts, wurde ihm zugesichert, als er in das Gegner-Team von MrBeast gesteckt wurde.

Doch Ludwig versagte auf ganzer Linie und verlor das Match, obwohl er mit Doublelift und Tyler1, zwei überragenden Könnern, zusammenspielte. Tyler1 demütigte ihn dann öffentlich auf der Bühne und nannte ihn eine „totale Schwachstelle“. Ludwig habe einfach nicht auf seine Anweisungen gehört, der sei eine totale Pfeife. Tyler1 habe mit KI-Bots gespielt, die 10-mal besser seien als Ludwig.

Ludwig ist so der Theater-AG -Typ, Tyler1 ist Sport-und-Mord-Leistungskurs:

Ludwig will die Schmach endlich gutmachen, aber Tyler1 verachtet ihn

So ging das weiter: Seit 2 Jahren gab es eine gewisse Dynamik zwischen den beiden so unterschiedlich wirkenden Männern:

Ludwig spielte die Niederlage runter und suchte die Nähe von Tyler1, den er als seinen „guten Kollegen und Freund ansah“ – das sei alles nicht so wild. Er habe halt mal einen Abend schlecht LoL auf Fiddlesticks gespielt – das könne doch jedem Mal passieren.

Tyler1 hingegen spuckte jedes Mal aus, wenn er den Namen Ludwig hörte, und verfiel in wüste Beschimpfungen. Ludwig habe so furchtbar gespielt, dass Tylers Leben seitdem den Bach runtergehe. Das sei die allergrößte Pfeife überhaupt.

Auf der TwitchCon pirschte sich Ludwig sogar an Tyler1 ran und erschlich sich ein Foto, bevor der ihn erkannte und zusammenfaltete.

Ludwig schafft das Unmögliche und holt sich den Respekt von Tyler1

Das war jetzt die Wette: Tyler1 bot Ludwig, der ihn immer wieder damit nervte, eine Chance an: Wenn Ludwig es schaffen würde, in der aktuellen Saison von LoL noch den mittleren Rang Platin zu erreichen, würde er etwas Nettes über ihn sagen.

So konnte sich Ludwig rehabilitieren: Ludwig hat tatsächlich die Zähne zusammengebissen, sich auf einen Champion (Amumu) beschränkt, durchgezogen und ist am letzten Tag der Saison in LoL noch gerade so Platin geworden. Die neue Saison ging am 8.1. 2025 los.

Diese Leistung von Ludwig ringt Tyler1 dann doch einigen Respekt ab. Tyler1 macht zwar eine riesengroße Show daraus, unter welchen Schmerzen er das sagen muss, aber gratuliert Ludwig dann doch zu seinem Erfolg. Es sei besonders beeindruckend, diesen Aufstieg so spät in einer Saison zu machen, wenn nur noch Pfeifen spielen, denn hier sei der mentale Druck am stärksten.

Ludwig sei viel besser, als er gedacht habe, räumte Tyler1 ein.

Ludwig habe das getan, was viele Weichei-Streamer, die mit LoL anfangen, nie hinbekommen, erklärt Tyler1: Ludwig habe sich auf einen Champion konzentriert und durchgezogen. Tyler1 habe sich Ludwigs Spiel immer wieder hasserfüllt angeschaut und dabei doch etwas Respekt für Ludwig entwickelt – wenigstens ein klein wenig.

Ludwig habe schon was drauf, ganz im Gegensatz zu Forsen – der sei einfach furchtbar.

Wie reagiert Ludwig? Für den fallen da Weihnachten und Ostern zusammen. Er brüllt

500 Stunden – Es war jede Minute wert.

Ludwig hat, laut seiner Statistik, 287 Spiele gewonnen und 248 Spiele verloren. Er rechnet sich aus, dass er dafür ungefähr 500 Stunden gebraucht hat. In einer Reaction amüsiert sich Ludwig köstlich über das Schauspiel, das Tyler1 veranstaltet, ihm schmerzerfüllt ein Kompliment zu machen. Der wirke wie ein Baby, das sein Gemüse nicht will, sagt Ludwig.

Das sind schon zwei begnadete Entertainer, die hier aufeinandertreffen.

Ludwig hat sich mit dem Aufstieg in LoL beschäftigt, eigentlich hat er viele andere Aufgaben, so leitete er bis vor kurzem eine Event-Firma, die er aber vor Weihnachten schließen musste: Der frühere Goldjunge von Twitch muss vor Weihnachten seine Firma schließen und die Mitarbeiter entlassen