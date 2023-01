LoL: YouTube-Krösus Mr. Beast gewinnt großes Event in Vegas – 3 Twitch-Streamer verzocken dort so viel Geld

Im Juli 2022 fand in Las Vegas ein besonderes Event zu League of Legends statt. 10 Content-Creator spielten dort gegeneinander LoL. Ausgerichtet wurde das Spektakel von dem reichen YouTuber Mr. Beast. Doch beim Versuch, mit dem YouTube-Star mitzuhalten, mussten 3 Twitch-Streamer zu LoL doch Federn lassen, wie Mizkif jetzt im Januar 2023 erklärt.

Was war das für ein Event? Das Event fand im Sommer 2022 in Las Vegas statt. Einige der größten Gaming-Influencer spielten 3 Runden LoL gegeneinander. Mr. Beast, ein riesiger Content-Creator auf YouTube, hatte den überehrgeizigen Twitch-Streamer Ninja zu einem Wettkampf um 150.000 $ herausgefordert: Beide bildeten dann Teams und die Einnahmen gingen an einen guten Zweck.

Im Team Ninja waren: Ninja selbst, Tyler1, Doublelift, Ludwig und Sapnap

Im Team von Mr.Beast spielten: Mr.Beast, Yassuo, Voyboy, Mizkif und Emiru

Team von Mr.Beast gewinnt das Lol-Event gegen Ninja

Wie ging das Turnier aus? Das Team von Ninja war eigentlich Favorit: immerhin hatte er mit Tyler1 und Doublelift zwei überragend starke Spieler in seinen Reihen. Aber Plappermaul Ludwig spielte so furchtbar, dass er als Allein-Schuldiger für die Niederlagen ausgemacht wurde.

Das Team von Mr. Beast hatte mit Yassuo und Voyboy zwei starke Spieler – auch Emiru und Mizkif spielten deutlich besser, als es ihnen einige vorher zugetraut hatten.

Das Team von Mr.Beast gewann die ersten 2 Matches und das Turnier – es gab dann noch ein 3. Match, welches das Team von Ninja für sich entscheiden konnte.

Erst war Mizkif 10.000 $ im Plus, dann tauchte Mr.Beast auf

Das kam jetzt raus: Das ist alles ein halbes Jahr her. Jetzt erzählte der Twitch-Streamer Mizkif im Rahmen eines Rückblicks auf 2022, was hinter den Kulissen des Events an den Spieltischen in Vegas passierte. Offenbar förten er, Mr. Beast und die beiden LoL-Streamer Yassuo und Voyboy dem Glücksspiel.

Mizkif sagt, er und Voyboy zockten dort in Vegas und plötzlich war Mizkif ungefähr 10.000 $ im Plus:

Das war ehrlich einer der schönsten Momente in meinem ganzen Leben. Ich verstehe, warum Leute gerne zocken: Ich dachte so: „Scheiße, das fühlt sich gut an!“

Doch dann sei Mr. Beast auf ihn zugekommen und habe ihn zu sich an seinen Tisch gebeten und gesagt, er soll die 10.000 $ setzen. „Du wirst das wahrscheinlich verdoppeln!“, habe er ihm gesagt

Mizkif war erst skeptisch, man könne warten, bis wenigstens der Stream läuft, aber Mr. Beast habe gesagt: „Nein, setz das!“

Wie ging das aus? Ab dem Zeitpunkt, sagt Mizkif, haben sie nur noch verloren:

Er selbst habe jeden Cent verloren. 2.000 $ aus dem Geldautomaten gezogen, doch auch dieses Geld war rasch weg

Voyboy habe 2 Kreditkarten ausgereizt und auch dieses Geld verloren

Man sei dann herumgelaufen und habe Leute um Geld angehauen, doch auch das Geld schwand den beiden durch die Fingerl

Letztlich sei man dann „verzweifelt nach Hause“ gefahren.

Noch schlimmer als ihm und Voyboy sei es aber dem LoL-Streamer Yassuo gegangen:

„Ja, das war schon eine ziemliche Reise in die Verzweiflung, das war ziemlich niederschmetternd. Aber wisst ihr, wer am meisten verloren hat: Yassuo. Yassuo hat so 50.000 oder 60.000 $ verloren.“

Mr. Beast an allem Schuld: Zu dem kann man nicht Nein sagen

Auf die Frage, warum er sich denn so doof zum Zocken verleiten ließ, antwortete Mizkif:

Zu Mr. Beast kannst du nicht so wirklich nein sagen. Also hab ich das Geld gesetzt und jeden Cent verloren.“

Die Lehre aus der Nummer ist wohl: Versuch nicht, mit Leuten mitzuhalten, die so viel reicher als du selbst sind.

Das Geld, was er damals verzockt hat, hätte Mizkif jetzt wohl gerne wieder:

