Wie viel Zeit habt ihr die letzten 7 Jahre in LoL gesteckt?

In einem MOBA wie League of Legends ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man viel Zeit investiert. Alleine grundlegende Mechaniken zu verstehen und anwenden zu können, dauert wirklich lange. Das sorgt natürlich dafür, dass Spieler unglaublich viel Zeit in LoL gesteckt haben. MeinMMO will von euch wissen, wie viel Zeit ihr seit 2018 ins Spiel gesteckt habt.

Ist League of Legends so ein großer Zeitfresser? MOBAs sind wie das MMORPG-Genre auch mit viel Zeit verbunden. Statt neuer Raid-Bosse oder Dungeons gibt es eben frische Seasons mit neuen Mechaniken, Champions und Items.

Bis man die Grundmechaniken von LoL gelernt hat, vergeht ziemlich viel Zeit, vor allem, wenn man Solo anfängt zu spielen. Dazu kommt natürlich auch noch, dass man nie auslernt, weil alle 2 Wochen ein neuer Patch die Meta ändern könnte.

Das betrifft nicht nur das kompetitive Spiel, sondern auch entspanntere Modi wie ARAM. Auch die Matchlänge von durchschnittlich 25 bis 60 Minuten und die Zeit, die man in der Champion-Auswahl verbringt, lassen die Spielzeit schnell nach oben schießen.

Doch wie viel LoL habt ihr seit 2018 schon gezockt? In unserer Umfrage könnt ihr mit abstimmen.

So könnt ihr mitmachen: Auf der Website de.wol.gg könnt ihr eure Spielzeit seit 2018 herausfinden. Dafür müsst ihr nur euren aktuellen User-Namen aus LoL eingeben. Achtet aber darauf, dass ihr die richtige Region und auch den richtigen Tag am Ende des Namens habt.

Danach wirft euch die Website die Stundenanzahl und äquivalente Umrechnungen aus. Stimmt gerne mit eurer Spielzeit ab.

Schreibt uns in den Kommentaren gerne, seit wann ihr schon League of Legends spielt. Uns würde außerdem interessieren, wie viele Stunden ihr genau gezockt habt und welchen Modus oder Champion ihr wohl am meisten gespielt habt. In den 15 Jahren League of Legends gab es auch Phasen, die bis heute berüchtigt sind. Schuld daran waren oft einzelne Champions: 5 Champions in LoL, die so übermächtig stark waren, dass sie bis heute gefürchtet werden