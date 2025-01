Neues Monster im Jungle von LoL wird kritisiert, weil es euch belohnt, wenn ihr extra sterbt

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Ein Bug in LoL sperrt Spieler teilweise 7 Stunden in ein einziges Match ein, weil sie nicht weiterspielen können

Der Heißhungrige Atakhan verleiht jedem Champ im Team, das ihn erlegt hat, einen Zustand für 150 Sekunden, in dem niemand sterben kann. Im Falle des Todes eines Champs wird er für einige Sekunden in Stasis versetzt und anschließend zurück zum Spawn teleportiert.

League of Legends befindet sich seit dem 9. Januar 2025 in der 15. Saison. Es wurden viele Änderungen an Champs und Items vorgenommen sowie ein neues Jungle-Monster hinzugefügt, das den Spielern einen verrückten Vorteil verschafft.

