Top-Streamer zu LoL auf Twitch kritisiert „furchtbaren“ Patch, meint, der sei nur für Fans von Arcane

In League of Legends werden mit der ersten Season 2025 einige Änderungen eingefürt. Einem führenden Twitch-Streamer zu LoL passt das gar nicht: Er meint, sie würden zu sehr an die Netflix-Serie Arcane erinnern.

Was ist das für ein Streamer? Marc „Caedrel“ Roberts ist der Gründer und Coach des LoL-Teams Los Ratones, einer Art kompetitivem Content-Team bestehend aus Profi-Spielern und Influencern. Er selbst ist zudem einer der größten Streamer zum MOBA auf Twitch (via SullyGnome).

In einem Stream vom 6. Januar 2025 kritisierte Caedrel die Änderungen, die mit Season 1 2025 zu LoL kommen sollen. Damit wolle man zwanghaft dem Publikm der Netflix-Serie Arcane gefallen.

Riot sagt, die Änderungen seien fürs Balancing

Diese Änderungen kommen mit Season 1: In einem Gameplay-Preview verriet Riot bereits im November, was Spieler 2025 erwarten können. Darunter sind überarbeitetes Ranked-System, ein neuer Anstrich für den Rift und ein veränderter Teleport.

Statt in Sekundenschnelle zum gewünschten Ziel transportiert zu werden, soll der Teleport Spieler künftig sichtbar über die Map transportieren. Laut Riot fühle sich das nicht so mies an, wie die Abklingzeit oder die Reichweite zu nerfen und bringe die Fähigkeit in eine „gesündere“ Position, um das Balancing im Spiel langfristig sicherzustellen.

„Fühlt sich erzwungen an“

Was stört den Streamer? Caedrel glaubt jedoch, dass die geplante Änderung ganz andere Gründe hat: „Der neue Teleport ist verdammt nochmal furchtbar. Ich hasse ihn. Es fühlt sich an, als sei er für Arcane erzwungen. Es fühl sich an, als würde man diese ganze TP-Änderung für die Serie erzwingen.“

Die Bedenken von Spielern wie Caedrel ist quasi: Riot könne LoL verändern, um die Erwartungen neuer Spieler zu erfüllen, die gerade von Arcane kommen. Das war zuletzt bei der Überarbeitung des Champions Viktor kritisiert worden. Spieler forderten sogar Rückerstattungen.

Der Streamer meint: „Natürlich richten sie sich an das Publikum von Arcane, weil sie von der Serie kommen, um das Spiel zu zocken. Man kann alle Helden aus Arcane buffen, klar, aber dieser Hexgate-TP-Scheiß ist so dumm.“

Auch der neue Look der Map missfällt dem Streamer, das sehe einfach grauenhaft aus.

Wie sich die Änderungen dann auf das Gameplay auswirken, und was die breite Spielerschaft dazu zu sagen hat, erfahren wir voraussichtlich am 9. Januar 2025, wenn Patch 25.S1.1 ins Spiel kommt.

