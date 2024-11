LoL: Champion bekommt großes Update wegen Arcane, doch einige Spieler sind unzufrieden, fordern sogar Refunds

Arcane Staffel 2 war wieder ein großes Event, auch in League of Legends. Es gibt neue Skins, Events und Inhalte. Auch ein Champion bekommt ein Update, doch das gefällt nicht allen, denn er ändert sein Aussehen stark, damit auch die Skins.

Um welchen Champion geht es? Eine zentrale Rolle in Arcane hat der Champion Viktor. Im Vergleich zu seiner vorherigen Story und seinem Ursprungsdesign ändert sich in der Serie viel. Das nimmt Riot jetzt auch als Vorlage für ein Champion-Update im nächsten Patch, der voraussichtlich am 4. Dezember 2024 erscheint.

Seine Ultimate wird leicht geändert und die große Neuerung ist sein Design. Er wird quasi zum Arcane-Viktor. Dadurch ändern sich aber auch die Skins von Viktor. Das neue Design wird von der Community gemischt aufgenommen. Vor allem die Skinänderungen stoßen Teile der Community sauer auf. Manche fordern sogar Refunds.

Viele Spieler sind mit den “neuen” Skins unzufrieden

Was ändert sich an den Skins? Auf YouTube kann man sich das gesamte Viktor-Update anschauen. Dort sieht man, dass sich vor allem der Standard-Viktor und Prototyp-Viktor ändern. Dabei werden auch die Animationen leicht angepasst, sie wirken flüssiger als vorher.

Auch Death Sworn Viktor wird stärker verändert. Allgemein bleiben die Skins, mit leichten Anpassungen, dem jeweiligen Thema treu. Allgemein wird der Champion etwas dünner und kleiner. Das scheint vielen Spielern aber nicht zu gefallen, sie meinen, sie haben dafür nicht bezahlt.

In einem reddit-Thread mit über 5000 Upvotes lassen sich User zu dem Thema aus, fordern sogar eine Refund-Option in dem Fall.

BigBowser4829: Ich habe nicht verstanden, was die große Sache war, als ich zum ersten Mal sah, dass die Leute es erwähnten. Dann habe ich mir den Vergleich zwischen neu und alt angeschaut, und ich verstehe es total.

LampiShu: Das letzte Mal, dass sie einen Skin wie den Deathsworn Viktor herabgestuft haben, war Aetherwing Kayle. Ich bin immer noch sauer, dass sie einen der besten (legendären) Skins in einen der schlechtesten Skins verwandelt haben.

Sivolde: Wow, ich habe den Deathsworn-Skin erst vor kurzem bekommen. Diese Überarbeitung sieht schrecklich aus.

Auch im dedizierten Subreddit für Viktor-Spieler sind viele User unzufrieden.

Kann man Skins zurückerstatten? Grundsätzlich kann man Skins (oder Champions) in League of Legends zurückgeben. Dafür braucht man einen Refund-Token, den man in bestimmten Zyklen erhält, und der Kauf muss in den letzten 90 Tagen getätigt worden sein. Ihr erhaltet aber nur die genutzte Währung (RP oder blaue Essenzen), Geld gibt es nicht zurück.

Riot selbst erklärt auf ihrer Website sogar explizit zum Thema Champion-Updates Folgendes: Es tut uns leid, aber wir erstatten keine Gegenstände aufgrund von Champion-Updates. Wir versuchen, offen zu sein, wenn wir signifikante Änderungen an Champions vornehmen.

Skins und Champion-Designs sind immer eine Geschmackssache. Es gibt auch Leute, die die neuen Viktor-Designs mögen. Regelmäßige Champion-Updates sorgen aber auch dafür, dass sich Skins ändern. Ein anderer Arcane-Skin sorgt aktuell auch für Furore in der Community: LoL veröffentlicht endlich den Arcane Skin von Jinx, aber die Community weigert sich ihn zu kaufen