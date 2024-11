Ein neues Spiel auf Steam hat schon mit der Demo alle heiß gemacht, jetzt startet es in die Beta – So seid ihr dabei

SUPERVIVE ist in die Open Beta gestartet und kann von allen gespielt werden. Nachdem schon die Demo beim Steam Next Fest erfolgreich war, dürfte auch die neue Version viele Freunde finden.

Was ist SUPERVIVE? Das Spiel ist eine ungewöhnliche Mischung verschiedener Genres. Zum einen blickt man wie in einem MOBA, etwa League of Legends, von oben auf das Schlachtfeld. Jedoch steuert man die verschiedenen Helden direkt und zielt per Maus – ähnlich wie in einem Shooter. Bei den Modi orientiert sich das Spiel am Prinzip Battle Royale, oder bietet einen Arena-Modus.

Beim Steam Next Fest war SUPERVIVE eines der beliebtesten Spiele und zog bis zu 16.877 gleichzeitige Spieler an. Das ungewöhnliche Konzept schien vielen Usern zu gefallen.

Nun hat das Warten ein Ende und SUPERVIVE kann von allen gespielt werden. Das Spiel ist aber noch nicht fertig, bei der aktuellen Version handelt es sich um eine Beta. Trotzdem können Interessierte sie kostenlos ausprobieren.

Hier seht ihr den Trailer, der schon einen guten Eindruck vom Spiel gibt:

Mehr Inhalte als in der Demo – Das steckt drin

Was bietet SUPERVIVE? Wer auf schnelle und actionreiche Kämpfe steht, für den könnte der Genre-Mix etwas sein. Mit einem von 16 wählbaren Helden tretet ihr in Teams gegeneinander an und seid dabei laufend, springend und gleitend recht mobil unterwegs.

Obwohl das Spiel noch unfertig ist, bietet es bereits diverse Modi und Features, die im Vergleich zur Demo noch etwas erweitert wurden:

Battle Royale im Gruppenmodus (4 Spieler pro Team)

Battle Royale im Duo (also zwei Spieler pro Team)

Arena (4 gegen 4 Spieler)

Besondere Event-Modi, die je nach Anlass freigeschaltet werden

Zahlreiche Kräfte und Ausrüstungsgegenstände, die miteinander kombiniert werden können

Den Entwickler zufolge bieten die Helden und die zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten während des Matches Raum für spannende Partien. Es soll möglich sein, verloren geglaubte Matches auch im letzten Moment noch zu wenden.

Wie kann man an der Beta teilnehmen? SUPERVIVE ist bei Steam erschienen, und genau dort können interessierte Spieler einfach zuschlagen. Auf der offiziellen Shop-Seite kann das Spiel kostenlos heruntergeladen werden.

Das haben aktuell bereits eine stolze Anzahl an Spielern gemacht. Das Spiel ist erst am 20. November 2024 erschienen, hat aber bereits einen Spieler-Peak von über 23.200 gleichzeitigen Usern (via steamdb.info). Das ist für ein Spiel dieser Größenordnung beachtlich.

Wie kommt das Spiel an? Auf Steam haben die ersten Spieler ihre Reviews abgegeben und sorgen für eine „sehr positive“ Wertung. Gelobt wird vor allem der Mix verschiedener Genres, der sich frisch und neu anfühlt. SUPERVIVE nehme die guten Elemente der Genres und lässt die schlechten weg. Noch dazu läuft das Spiel flüssig.

Habt ihr SUPERVIVE bereits als Demo gespielt und werdet nun auch in die Beta hineinschauen? Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem ungewöhnlichen Spiel haltet. Ein weiteres Spiel, das Teil des Steam Next Fest war, hat Neuigkeiten: Spieler warten schon seit der Demo auf Steam auf einen neuen Shooter im Anime-Look – der erscheint bereits in wenigen Tagen