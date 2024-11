Spieler warten schon seit der Demo auf Steam auf einen neuen Shooter im Anime-Look – der erscheint bereits in wenigen Tagen

Was macht Strinova so besonders? Der Shooter unterscheidet sich nicht nur durch seinen Anime-Look von der Konkurrenz, sondern auch durch eine besondere Spielmechanik. Die nennt sich „Stringification“ und bietet viele taktische Möglichkeiten, wenn man sie richtig einsetzen kann.

Inzwischen gibt es auch einen Release-Termin: Strinova erscheint am 22. November 2024 auf Steam, im Epic Games Store und für Mobile-Geräte. Das Spiel ist übrigens Free2Play, ausprobieren kostet also nichts.

