Kostenloses Spiel hat vor Veröffentlichung auf Steam schon 5.000 Spieler und 92 % positive Bewertungen

Obwohl das Spiel Shape of Dreams erst im Mai 2025 veröffentlicht werden soll, hat eine Demo bereits jetzt schon 5.000 Spieler auf Steam und 92 % positive Bewertungen. Wir stellen euch das neue Game vor.

Was ist das für ein Spiel? Das Spiel Shape of Dreams hat einen kostenlosen Prolog, den ihr ganz einfach auf Steam ausprobieren könnt. Am 12. November 2024 wurde der Prolog des Spiels hochgeladen, der die Demo-Version des Hauptspiels um einen neuen Charakter, zusätzliche Gegenstände und einen Endlos-Modus erweitert.

Schon jetzt hatte das Spiel über 5.000 gleichzeitige Spieler auf Steam (via steamcharts) und kann bereits fast nur äußerst positive Bewertungen vorweisen (via Steam).

Einen ersten Vorgeschmack erhaltet ihr mit dem Trailer:

MOBA trifft auf Roguelike

Warum hat das Spiel schon so viele Spieler? Durch die dynamischen Inhalte und großer Vielfalt bei den Charakteren und Items bietet das Game ein hohes Wiederspielpotenzial. Das dürfte sich auch schon in dem kostenlosen Prolog bemerkbar machen.

Das Spiel unterstützt außerdem einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler, wenn ihr nicht alleine spielen möchtet.

Das ist die Story: Die Grenze zwischen der Realität und der Traumwelt ist in der Geschichte von Shape of Dreams gerissen. Dies führt dazu, dass man in die Zwischenwelt „Die Stromschnellen“ reisen kann. Wenn man diese durchquert, kann man sich, so heißt es, einen Wunsch erfüllen lassen.

Das ist das Gameplay: Shape of Dreams verbindet MOBA-Elemente mit einem Roguelite-Gameplay. Ihr könnt dabei zwischen Nah- oder Fernkämpfer, Brecher, Panzer oder Magier auswählen und euch dann in die zufällig generierte Welt stürzen.

Angreifen tut ihr mit euren Erinnerungen aus der Vergangenheit, die ihr auf unterschiedliche Art und Weise mit Edelsteinen oder Essenzen skillen könnt.

Auf Steam gehen immer wieder eher unscheinbare Spiele viral und erreichen eine hohe Spielerzahl. Manchmal reicht ein simples DLC aus; das beweist uns das Spiel Hearts of Iron IV: Spiel um den Zweiten Weltkrieg hat auf Steam die meisten Spieler seit 8 Jahren – Dank eines Deutschland-DLCs