20.000 Leute spielen gerade ein 6 Jahre altes Warhammer-Spiel auf Steam – Das macht es so gut

Im Vergleich zu Left 4 Dead setzt Vermintide 2 mehr auf Nahkampf, entsprechend seid ihr viel näher an der Action. Munition ist stark limitiert, die meisten Klassen werden mit Äxten, Hämmern und Schwertern auf die Gegner eindreschen. Außerdem ist Vermintide 2 für den Preis eine gute Möglichkeit, um in die enorme Welt von Warhammer einzusteigen: In einer perfekten Welt wäre das größte MMORPG heute World of Warhammer

Theoretisch könnt ihr hunderte Stunden in die Charaktere stecken, alle leveln und jede „Karriere“, also Klasse, voll ausstatten. Im Kern geht es aber vor allem darum, einfach mit drei Freunden ein paar Skaven, Chaos-Anbeter und Tiermenschen zu erledigen.

Die kürzlichen Reviews stehen bei 77 % und sind damit „größtenteils positiv“ – und schlechter als die Rezensionen über die gesamte Zeit hinweg (84 %). Allerdings findet sich in den negativen Rezensionen vor allem Kritik am Grind, der den Spielern zu aufwendig ist.

