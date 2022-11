Eines der besten Koop-Spiele auf Steam gibt es für kurze Zeit kostenlos und ihr dürft es für immer behalten

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Wie beliebt ist das Spiel? Auf Steam kommt der Koop-Titel ebenfalls gut an: über 83 % der 66.000 Rezensionen sind positiv. Die Spieler loben vor allem das Gameplay und sehen das Spiel als eine gelungene Fortsetzung zu Warhammer: End Times – Vermintide an.

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

In dem 2018 veröffentlichten Titel prügelt ihr euch mit bis zu vier Spielern in der First-Person-Perspektive durch haufenweise Gegner … unzählige Ratten der garstigen Skaven.

Insert

You are going to send email to