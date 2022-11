Ein 4 Jahre altes Koop-Spiel ist gerade ein Top-Trend auf Steam, hat 51.000 Spieler – Was macht es so gut?

CoD: Warzone 2.0 will alles größer und besser machen. Wir zeigen im Video, was euch in dem Shooter erwartet.

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Was macht Warhammer: Vermitide 2 so gut? Auf Steam wird das Spiel sehr gut bewertet. Von insgesamt 91.682 Reviews fallen 83 % positiv aus (Stand: 05. November 2022).

In einer perfekten Welt wäre das größte MMORPG heute World of Warhammer

Während im Oktober 2022 der Peak an Spielern gerade einmal 6.460 Personen betrug, ist er in den letzten 30 Tagen in die Höhe geschossen auf 53.966 (Stand 05. November 2022, via SteamCharts ).

In der Kategorie „24-Stunden-Veränderung“ sieht man einen Zuwachs der Spielerzahlen, um 735 %. Als der Artikel verfasst wurde, befanden sich gerade 51.809 Personen im Game (via SteamCharts) .

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Das Gameplay erinnert grob an Left 4 Dead, aber mit mehr Schwertern als Knarren und in einem düsteren Fantasy-Setting.

In verschiedenen Missionen müsst ihr Aufgaben erledigen und könnt Geheimnisse entdecken, um Stufen aufzusteigen, Loot zu finden und so eure Helden zu verbessern.

Um welches Koop-Spiel geht es? In Warhammer: Vermintide 2 schnetzelt ihr mit bis zu 4 Spielern in einer Gruppe durch Horden von Ratten, Kultisten und Tiermenschen, die eure Heimat zerstören wollen. Dabei stehen euch 5 unterschiedliche Helden mit besonderen Fähigkeiten und Klassen zur Auswahl.

Insert

You are going to send email to