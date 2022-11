Für wen lohnt sich Warhammer: Vermintide 2 jetzt kostenlos auf Steam? Der kurze Check

Warhammer: Vermintide 2 ist kurze Zeit kostenlos auf Steam. Wer es sich jetzt holt, kann es sogar dauerhaft behalten. Findet mit MeinMMO heraus, ob sich das Spiel für euch lohnt.

Was ist das für ein Spiel? Warhammer: Vermintide 2 spielt im berühmten Universum von Warhammer Fantasy, welches als das große Vorbild für die gesamte Warcraft-Saga gilt. In einer perfekten Welt würden wir heute sogar eigentlich World of Warhammer spielen.

In Vermintide 2 schlüpft ihr in die Rolle eines von 5 verschiedenen Helden und stellt euch in verschiedenen Missionen sprichwörtlichen Fluten an Gegnern. Im Koop mit bis zu 4 Spielern schnetzelt ihr euch mit Schwertern, Pfeilen und Magie durch rattenartige Skaven, verdorbene Anhänger der fiesen Chaos-Götter und wilde Tiermenschen.

Warum ist es gerade relevant? Die Entwickler verschenken Warhammer: Vermintide 2 gerade auf Steam. Das Spiel ist mit 87 % positiven Stimmen in letzter Zeit und über 32.000 Spielern in den letzten 30 Tagen (via steamcharts) eines der beliebtesten Koop-Spiele auf Steam. Wer es bis zum 7. November um 19:00 Uhr deutscher Zeit seiner Bibliothek hinzufügt, darf es dauerhaft behalten.

Hier geht es zur Steam-Seite von Vermintide 2. Den Gameplay-Trailer haben wir unten für euch eingebunden:

Checkliste: Sollte ich Vermintide 2 spielen?

Für die schnelle Übersicht haben wir hier eine kurze Checkliste für euch eingebaut. Wir haben 11 Aussagen für euch vorbereitet und wenn ihr mindestens 7 von ihnen mit „ja“ beantwortet, steht einem Download von Vermintide 2 nichts mehr im Wege. Weitere Infos und Tipps findet ihr weiter unten im Text.

Ich stehe auf Fantasy-Welten, in denen es auch mal rau zugehen darf.

Warhammer und Warcraft haben mich schon immer interessiert.

Ich spiele gerne mit Freunden im PvE gegen Computergegner.

Wenn ich durch das Blut von buchstäblich hunderten Gegnern wate, fühle ich mich wohl.

Es ist mir wichtig, eine große Auswahl verschiedener Spielstile ausprobieren zu können.

Ich stehe auf Charakterfortschritt, Loot und Roguelite-Games.

Spiele brauchen für mich eine geringe Einsteiger-Schwierigkeit, aber auch eine große, optionale Herausforderung.

Das Gameplay von Spielen wie Left 4 Dead hat mir sehr gefallen.

Dunkler Humor und spitze Sticheleien zwischen Helden sind für mich wichtige Details.

ICH HASSE RATTEN! Also so richtig!

Der Imperator ist eine verdammt coole Socke und wer das anders sieht, ist ein Häretiker. (ein „Ja“ hier reicht schon grundsätzlich für einen Download)

Gerade ist übrigens die ideale Zeit, um mit Vermintide 2 anzufangen, denn kürzlich gab es das Warhammer-Spiel mit fast allen DLCs für unter 20 Euro. Ihr findet mit Sicherheit viele neue Spieler auf eurem Level oder habt Freunde, die ebenfalls gerade anfangen. Gefällt euch das Spiel, gibt es bestimmt in Zukunft erneut Deals, mit denen ihr euch die DLCs sichern könnt.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat übrigens schon viel mehr Stunden in Vermintide 2 gesteckt, als er sollte:

Ich habe 120 Stunden lang ein Spiel gespielt, das ich eigentlich hassen müsste

5 Charaktere uns insgesamt 19 Klassen zur Auswahl

Beginnt ihr mit Vermintide 2, stehen euch zu Anfang 5 Charaktere zur Auswahl, die alle zu Beginn fest an eine Klasse gebunden sind. Levelt ihr die Charaktere, schaltet ihr weitere Klassen frei, sodass ihr ohne DLCs 15 verschiedene Spielstile ausprobieren könnt:

Markus Kruber, ein loyaler Soldat der imperialen Armee Söldner, ein Nahkämpfer mit großem Zweihänder (Standard-Klasse) Jägersmann, ein Fernkämpfer mit Flinten (verfügbar ab Stufe 7) Fußritter, ein Beschützer mit Schwert und Schild (verfügbar ab Stufe 12) Gralsritter, ein fanatischer, gläubiger Kämpfer (DLC-Klasse)

Bardin Goreksson, ein zwergischer Ranger aus den Grauen Bergen Grenzläufer-Veteran, ein Fernkämpfer, der Verbündete unterstützt (Standard-Klasse) Eisenbrecher, ein gepanzerter Tank mit Axt und Schild (verfügbar ab Stufe 7) Slayer, ein wahnsinniger Nahkämpfer mit zwei Nahkampfwaffen (verfügbar ab Stufe 12) Ausgestoßener Ingenieur, ein gefährlicher Tüftler mit Flammenwerfer (DLC-Klasse)

Kerillian, eine geheimnisvolle, schnippische Waldelfe Wegelagerin, eine geschickte Bogenschützin (Standard-Klasse) Dienerin, eine Unterstützerin mit Speer und Magie (verfügbar ab Stufe 7) Schatten, eine gefährliche Assassine mit tödlichen Dolchen (verfügbar ab Stufe 12) Schwester der Dornen, eine Druidin mit starker Kontroll-Magie (DLC-Klasse)

Victor Saltzbrand, ein fanatischer Inquisitor des Imperiums Hexenjäger-Hauptmann, ein geübter Kämpfer mit Degen und Pistole (Standard-Klasse) Kopfgeldjäger, ein Fernkämpfer mit Armbrüsten (verfügbar ab Stufe 7) Eiferer, ein fanatischer Kämpfer, der stärker wird, je weniger Lebenspunkte er hat (verfügbar ab Stufe 12) Kriegerpriester von Sigmar, ein schwer gepanzerter, heiliger Kämpfer (DLC-Charakter)

Sienna Fuegonasus, eine gefährliche Feuermagierin Kampfzauberin, hat eine ausgewogene Mischung verschiedener Zauber (Standard-Klasse) Pyromantin, greift mit starken Flächenangriffen an und zündet alles und jeden an, auch Freunde (verfügbar ab Stufe 7) Entfesselt, eine wahnsinnige Zauberin, die sich selbst anzündet, um zu explodieren und Gegner zu töten (verfügbar ab Stufe 12) eine DLC-Klasse für Sienna fehlt noch



In unserem großen Guide zu den Klassen von Vermintide 2 erklären wir euch ausführlich, wie ihr die Charaktere spielt. Für wen ihr euch entscheidet, ist euch überlassen. Einen großen Teil der Ausrüstung könnt ihr ohnehin schlicht teilen und übernehmen oder herstellen, sodass das Leveln schnell gehen sollte.

Wenn ihr eher auf futuristische Settings steht, solltet ihr ein Auge auf Warhammer 40k: Darktide werfen. Das Sci-Fi-Setting von Warhammer versetzt euch in die Zukunft und liefert ähnliches Gameplay mit einem etwas anderen Dreh:

Warhammer 40.000 Darktide: Koop-Shooter zeigt Zukunft, in der ihr nicht leben wollt