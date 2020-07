Im Xbox Games Showcase wurde mit Warhammer 40k: Darktide ein Koop-Shooter vorgestellt. Und dieser Shooter könnte ganz in die Fußstapfen von Vermintide treten.

Was ist Darktide? In Darktide schlüpft ihr in die Rolle einer Gruppe imperialer Soldaten, die im Auftrag des Inquisitors unterwegs sind. In den Tiefen der Makropolstadt Tertium müsst ihr zombieartige Kreaturen bekämpfen, die euch das Leben schwer machen.

Was erwartet den Spieler? Darktide ist ein Action-Shooter für 4 Spieler. Der Entwickler dahinter ist Fatshark. Die haben auch schon die Spiele Warhammer: Vermintide 1 und 2 gemacht. Vermintide 2 ist bereits im März 2018 erschienen und kam Ende 2019 auf die PlayStation 4 wo es durchaus erfolgreich war.

Es ist also davon auszugehen, dass der Entwickler seiner Linie treu bleibt und die Koop-Teams hier ein knallhartes Spiel im Stil von Vermintide erwarten können – zumal die Namen sich verdächtig ähneln und direkt ein Team aus vier Charakteren gezeigt wird.

Für Darktide gibt es bereits eine Shop-Seite auf Steam, falls es sich die PC-Spieler unter euch schon auf die Wunschliste setzen wollen.

Wo kann man sich den ersten Trailer ansehen? Xbox hat mittlerweile auf ihrem Youtube-Kanal den Trailer zu Warhammer 40,000: Darktide veröffentlicht. Wir haben den Trailer hier für euch eingebettet:

So sieht Darktide aus: Auch der Stil von Warhammer 40k: Darktide ist düster und brutal gehalten, wie es Fans des Franchise kennen und schätzen. Die Spiele sind bekannt dafür, ein eher erwachsenes Publikum anzusprechen.

Warhammer 40k zeichnet ein düsteres Bild der Zukunft in etwa 40.000 Jahren in einer Welt voller Krieg. Menschen bekämpfen hier endlos im Weltall brutale Weltraum-Insekten, untote ägyptische Roboter, widerliche Chaos-Dämonen aus einer anderen Dimension und mehr. Kein schöner Ort, um zu leben.

Darktide könnte in die gleiche Richtung gehen wie Vermintide

Was ist Vermintide 2? Vermintide 2 ist düster, brutal und bietet knallharte Koop-Action im Warhammer 40K-Universum.

Schon in hier war das Spielprinzip einfach: Vier Helden werden auf eine Mission geschickt, in der sie sich durch massenweise Gegner und Bosse durch das Level kämpfen müssen. Das Prinzip hat bereits der Zombie-Koop-Shooter Left 4 Dead auf diese Weise angewandt.

Die ersten Bilder des Trailer sehen zumindest danach aus, als dass die Spieler auch hier Horden von Gegnern in den Tiefen erwarten können.

