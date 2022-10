Humble Bundle bietet 2 beliebte Koop-Spiele auf Steam – Kosten mit fast allen DLCs unter 20 €

Auf der Internetseite Humble Bundle gibt es aktuell 2 beliebte Koop-Spiele in einem Paket, das unter 20 Euro kostet. Mit dabei sind zahlreiche DLCs. Wir von MeinMMO zeigen euch, um welche Spiele es geht und was das für ein Angebot ist.

Um welche Spiele geht es? Die 2 beliebten Koop-Spiele, die derzeit im Paket unter 20 € kosten, heißen Warhammer: Vermintide 2 und Warhammer: End Times – Vermintide. In dem Paket enthalten sind außerdem zahlreiche DLCs.

Was sind das für Spiele? In dem 2015 veröffentlichten Warhammer: End Times – Vermintide sowie in dessen Nachfolger, Warhammer: Vermintide 2 (Release 2018), prügelt ihr euch in der First-Person-Perspektive durch massenhaft Gegner.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat Warhammer: Vermintide 2 gespielt und lobt dabei die Klassen und Charaktere des Titels. Außerdem gefällt ihm der Nahkampf des Spiels. Generell habe er 120 Stunden in Vermintide 2, obwohl er es eigentlich hassen müsste.

Warhammer-Bundle bietet bis zu 21 Inhalte für unter 20 Euro

Was ist das für ein Angebot? Das Angebot gibt es auf der Internetseite Humble Bundle. Ihr wählt dort aus verschiedenen Paketen aus, die jeweils eine gewisse Anzahl an Inhalten bieten und im Preis variieren.

Das größte Bundle beinhaltet insgesamt 21 Inhalte und kostet derzeit 18,43 Euro. Mit dabei sind dann die beiden Spiele sowie 19 DLCs. Humble Bundle selbst gibt an, der eigentliche Wert des Pakets mit 21 Inhalten beträgt 194,50 Euro – ihr würdet also knapp 175 Euro sparen.

Was ist Humble Bundle? Humble Bundle ist eine Internetseite, bei der ihr Spiele, Bücher oder Software digital, speziell in Bundles, erwerben könnt. Dabei zahlt ihr einen selbst gewählten Preis, der mindestens einen Euro beträgt und Zugriff auf eine bestimmte Anzahl von Inhalten bietet.



Ein Teil des von euch gezahlten Betrages geht an wohltätige Zwecke und einen Teil erhalten die Entwickler. Ihr könnt aber auch dem Humble-Team einen Anteil zukommen lassen. Wie ihr die Anteile verteilt, ist zum größten Teil euch überlassen.



Der Preis, den ihr für ein komplettes Bundle oder Teile davon zahlen müsst, variiert von Angebot zu Angebot.

Gute Bewertungen auf Steam und Metacritic

Wie beliebt sind die Spiele? Die PC Version von Warhammer: Vermintide 2 hat auf Metacritic einen soliden 82er-Score. Auf Steam kommt der Koop-Titel ebenfalls gut an: über 83 % der 66.000 Rezensionen sind positiv.

Auch der Vorgänger, Warhammer: End Times – Vermintide, muss sich nicht verstecken. Das Spiel hat auf Metacritic einen 79er-Wert und kann bei Steam stolze 82 % positive Bewertungen bei insgesamt 12.500 Rezensionen aufweisen.

Weitere Angebote auf Humble Bundle: Falls die beiden Koop-Spiele nicht euer Interesse wecken, hat Humble Bundle derzeit weitere Pakete im Angebot.

Mit dabei ist ein Bundle mit 8 der besten Rollenspiele, das ebenfalls unter 20 Euro kostet. Alternativ gibt es noch „Melee Mayhem“-Bundle (via Humble Bundle), in dem ihr euch Spiele wie Mortal Kombat 11, Chivalry 2 und Mordhau für knapp 24 Euro sichern könnt.

Was sagt ihr zu dem Warhammer-Paket? Werdet ihr bei dem Angebot zuschlagen oder sind die Spiele eher nichts für euch? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Ihr interessiert euch für Warhammer, wollt aktuell aber lieber Warhammer 40.000: Darktide spielen? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, denn aktuell läuft eine Beta auf Steam.

Neuer Koop-Shooter von Warhammer 40k startet die Beta auf Steam, läuft aber nur ganz kurz