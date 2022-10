Das aktuelle Humble Bundle sind die besten 20 €, die jeder RPG-Fan gerade investieren kann

Im Humble Bundle gibt es immer wieder irre Angebote für Fans verschiedener Genres. Jeder Fan klassischer Rollenspiele sollte sich das aktuelle Bundle aber unbedingt ansehen, denn dort ist sogar eines der aktuell besten Spiele enthalten.

Welche Spiele bekomme ich? Das aktuelle Humble Bundle trägt den Namen: „RPG Legends: Baldur’s Gate & Beyond“. Zahlt ihr dort aktuell 19,67 €, erhaltet ihr gleich 8 Titel, die jeder Rollenspiel-Fan zumindest namentlich kennen sollte:

Icewind Dale: Enhanced Edition

Planescape: Torment: Enhanced Edition

Baldur’s Gate: Faces of Good and Evil

Baldur’s Gate: Siege of Dragonspear

Baldur’s Gate: Enhanced Edition

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition

Neverwinter Nichts: Complete Adventures

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Beim Kauf erhaltet ihr je einen Steam-Code für die Spiele, die ihr selbst nutzen oder verschenken könnt. Allein Pathfinder kostet dort regulär 49,99 € und war laut der Kollegen von der GameStar der Rollenspiel-Hit 2021.

Als kleinen Bonus erhaltet ihr einen Code für einen Rabatt über 25 % auf den Kauf von MythForce im Epic Games Store. MythForce ist ein … etwas seltsames Koop-RPG, das mit dem Charme der Cartoons aus den 80er-Jahren spielen will:

Was ist das Humble Bundle überhaupt? Im Humble Bundle zahlt ihr einen selbst gewählten Betrag, mindestens aber einen Euro, um eine bestimmte Anzahl Spiele zu bekommen. Ein Teil des Betrages geht an wohltätige Zwecke, einen Teil erhalten die Entwickler und ihr könnt dem Humble-Team ebenfalls einen Anteil zukommen lassen.

Wie ihr die Anteile verteilt, ist zum größten Teil euch überlassen. Die Menge an Geld, die ihr für das komplette Bundle oder Teile davon zahlen müsst, variiert aber und orientiert sich am durchschnittlichen Preis, den Käufer bezahlen.

Einige der besten Rollenspiele aller Zeiten für 1 €

Wollt ihr nur einen Euro ausgeben, erhaltet ihr bereits Icewind Dale und Planescape. Planescape kommt auf eine Wertung von 91 % positiv auf Steam, Icewind Dale sogar auf 100 % in den kürzlichen Reviews.

Beide Spiele zählen zu den größten Meisterwerken der Rollenspiel-Geschichte. Icewind Dale basiert auf dem beliebten Regelwerk von Dungeons & Dragons und spielt sich entsprechend rundenbasiert. Planescape erinnert ein wenig an eine Mischung aus Diablo 1 und tatkischen Rollenspielen:

Für aktuell 9,83 Euro bekommt ihr die „Baldur’s Gate“-Titel sowie Neverwinter Nights, allesamt Spiele im D&D-Universum – genauer in der Schwertküste bzw. den Forgotten Realms. Baldur’s Gate hat sogar maßgeblich dazu beigetragen, die Welt in Videospielen bekannt zu machen.

Berühmte Charaktere wie der Drow Drizzt Do’Urden spielen hier eine wichtige Rolle. Mit dem Bundle habt ihr sogar die ideale Vorbereitung auf den kommenden dritten Teil der Reihe:

Verdammt, der Multiplayer von Baldur’s Gate 3 ist richtig gut!

Kommentar des Autors: Für mich persönlich würde sich das Bundle übrigens allein für Pathfinder lohnen. Meiner Meinung nach sind Wrath of the Righteous und der Vorgänger Kingmaker zwei der besten Videospiele aller Zeiten. In WotR könnt ihr mindestens 80 Stunden verbringen, in all den Spielen oben zusammen sicherlich über 400.