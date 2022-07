Zwei kommende Werke zu den beliebten Reihen von Dungeons & Dragons und Herr der Ringe haben neue Trailer gezeigt. Und obwohl es sich bei beiden nicht einmal um Videospiele handelt, haben sie harte MMORPG-Vibes.

Was sind das für Trailer? In den kommenden Monaten erscheinen eine TV-Serie zu Herr der Ringe, Die Ringe der Macht („Rings of Power“) und ein waschechter D&D-Film, Ehre unter Dieben („Honor Among Thieves“).

Zur Comic-Con 2022 wurden neue Trailer gezeigt, die voller klassischer MMORPG-Elemente stecken und Lust machen, wieder das Schwert aufzuheben und Orcs und Drachen zu jagen.

D&D: Honor Among Thieves – Trailer spielt mit Nerd-Charme

Das ist der Trailer: Der neue D&D-Film dreht sich um die Geschichte einer Gruppe an Dieben, die … nun, etwas klauen soll. Fans des Rollenspiels entdecken sicherlich Anspielungen wie ikonische Zauber oder den legendären Gallertwürfel im Trailer.

Honor Among Thieves spielt im neusten Trailer aber vor allem mit völlig abgedrehtem Humor und klassischen MMORPG-Szenen. Eine zierliche Druidin verwandelt sich in einen gigantischen Eulenbären, der rechtschaffene Paladin erledigt eigenhändig fiese Bösewichte und der Barde … ist halt auch dabei.

Honor Among Thieves soll am 3. März 2023 in die Kinos kommen.

Was steckt hinter D&D? Dungeons & Dragons ist eines der bekanntesten und größten Rollenspiele der Welt. Als Pen & Paper wird es eigentlich am Tisch mit Charakterbögen, Erzähler und Würfeln gespielt. Die längste Session läuft schon seit 40 Jahren.

Das Spiel hat mit seinen Zaubern und dem Würfel-System heutige MMORPGs geprägt wie kaum ein anderes Spiel. Die Zufallswerte und sogar der Schaden von Waffen in Videospielen wird oft noch auf Grundlage der D&D-Regelwerke berechnet.

D&D hat sich über die Jahre entwickelt und mit Neverwinter und Dungeons & Dragons Online sogar zweilaufendes MMORPG. Neverwinter wurde 2021 um die wichtigste Klasse überhaupt erweitert wurde und erhielt im Juni 2022 die neue Erweiterung Dragonslayer. Den Trailer dazu haben wir hier eingebunden:

Herr der Ringe: Die Ringe der Macht erzählt eine epische Geschichte

Das ist der Trailer: Der Trailer von Ringe der Macht auf die Erzählung, die schon Herr der Ringe als Buch und Film so erfolgreich gemacht hat. Der neuste Trailer zeigt Sauron in seinen frühen Jahren als dunkler Herrscher.

Eigentlich wollen sich die Elfen, Zwerge und andere Bewohner Mittelerdes endlich dem Frieden zuwenden. Das Böse regt sich jedoch und die Ringe der Macht, welche für die „Herr der Ringe“-Saga zentral sind, werden geschmiedet, um die Welt zu unterwerfen

Die Ringe der Macht starten ab dem 2. September exklusiv auf Amazon Prime Video.

Was steckt hinter Herr der Ringe? Die epische Erzählung von J.R.R. Tolkien hat schon viele Spiele und Spieler inspiriert. Mit Herr der Ringe Online hat das Franchise sogar sein eigenes MMORPG, das seit April vollkommen Free2Play ist.

HDRO, wie auch die Serie, schlagen aber einen ernsteren Ton an. Es geht um den Kampf gegen das Böse und den Krieg, da ist nur wenig Platz für Humor. Wer aber auf tiefgehende Erzählungen steht, ist hier genau richtig.

Zu Herr der Ringe erscheint sogar bald ein neues Survival-Spiel mit Zwergen. Return to Moria erscheint wohl erst nach der HDR-Serie von Amazon, begeistert aber schon im ersten Trailer:

In den neuen Trailern von der Comic-Con steckt alles, was man als MMORPG-Fan in seinem Spiel sehen will und die beiden Franchises bieten praktischerweise gleich ihr eigenes MMORPG mit an. Wollt ihr lieber anderweitig stöbern, findet ihr in unser Liste sicherlich ein Spiel, auf das ihr nun Lust bekommen habt:

Die 15 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2022