Das MMORPG Neverwinter bekommt mit dem kommenden Update Mod 21 eine komplette Überarbeitung des Level-Prozesses. In diesem Zug werden die Erfahrungspunkte komplett entfernt und einige alte Inhalte landen im “Vault” und sollen später recycelt werden. Doch viele Spieler finden die Änderungen nicht optimal und üben Kritik.

Was passiert bei Neverwinter? Mit Module 21 werden drastische Änderungen am Level-Prozess vorgenommen:

Das Max-Level sinkt von 80 auf 20, um sich stärker an Dungeons & Dragons zu orientieren.

Die Zeit bis zum Max-Level soll etwa 12 Stunden Spielzeit betragen.

Erfahrungspunkte werden komplett aus dem Spiel entfernt. Zukünftig levelt ihr durch den Abschluss von Story-Meilensteinen.

Durch die Story-Meilensteine wird verhindert, dass ihr ein zu hohes oder zu niedriges Level für eure Geschichte und eure Quests haben könnt.

Einige alte Zonen und Inhalte werden “ausgelagert”. Sie werden aus dem Level-Prozess entfernt und sollen später in einer aktualisierten Form zurückkehren.

Es wird ein neuer Trainigs-Raum eingeführt, in dem die Spieler ihre Builds testen können.

Was passiert mit bestehenden Charakteren? Die werden auf Stufe 20 gesetzt, egal welches Level sie zuvor hatten. Außerdem bekommen sie ein kostenloses Ausrüstungs-Pack, um direkt das richtige Item-Level für den maximalen Content zu haben. Sie können optional die gesamte Level-Erfahrung und das neue Tutorial durchspielen oder sich direkt in die Max-Level-Inhalte stürzen.

Die Änderungen wurden bereits auf dem Test-Server veröffentlicht und können dort von allen Spielern ausprobiert werden. Inzwischen haben sich schon einige Spieler zu den Änderungen geäußert und viele von ihnen sind nicht begeistert.

Lineares leveln und fehlende Erfahrungspunkte nehmen den Spaß

Was kritisieren die Spieler? Im offiziellen Forum und auf YouTube gibt es vor allem 4 große Kritikpunkte an den Änderungen:

Die lineare Story beim Leveln

Die fehlenden Erfahrungspunkte

Die geringe Erfahrung, die Spieler auf dem Max-Level haben

Das Entfernen von alten Inhalten

Durch den neuen Einstieg sind die Level fest an die Story gebunden. Das stört besonders Spieler, die viel twinken – also weitere Charaktere leveln. Denn die müssen nun durch die immer lineare Geschichte, statt mit Nebenquests, anderen Gebieten oder einfach durch Grind zu leveln.

Der Nutzer bpstuart vermisst im neuen Level-Prozess das Abenteuer-Gefühl:

Wisst ihr, ich mochte das Leveln lieber, als es noch keine Meilensteine waren, sondern auf XP basierten. Ich bekam Glücksgefühle, wenn ich ein Lore-Buch in der offenen Welt gefunden und plötzlich ein Level-Up bekommen habe. Es fühlte sich wie eine Belohnung für das Erkunden und Beschäftigen mit der Welt an. Es gab mir das Gefühl, ein Abenteuer zu leben und nicht nur durch einen Reifen zu springen. Wenn die nächsten Level an einer Quest gebunden sind, fühlt sich das jetzt so bedeutungslos an. Meilensteine sind für Pen and Paper in Ordnung, aber hier sind sie meh.

Auch der Forennutzer arieswytch hat seine Probleme mit dem Level-Prozess zusammengefasst. Er stört sich weniger an der linearen Erfahrung, als mehr daran, dass die Spieler schnell auf dem Max-Level sind und nur wenig Erfahrung mit den Klassen haben:

Es gibt bereits eine beträchtliche Menge an Toxizität in Dungeons, wenn jemand die Mechaniken in einem Dungeon nicht kennt, in dem er noch nie oder nur selten war. Einige dieser Twinks ins kalte Wasser zu werfen, indem man sie zur Maximalstufe macht, könnte einige dieser Spieler frustrieren und auch Veteranen verärgern, die die Arbeit auf sich genommen haben, um auf 80 zu kommen.

Die Tatsache, das alte Inhalte aus dem Spiel genommen werden, kommt bei vielen nicht gut an. Auch wenn eine Rückkehr bereits versprochen wurde, befürchten sie, dass die Inhalte für immer verloren sind oder nur in verkürzter Form zurückkehren werden.

Gibt es auch positive Stimmen? Ja, denn viele Anpassungen werden grundsätzlich positiv gesehen, darunter:

Eine besser strukturierte Geschichte und bessere Level-Erfahrung

Überspringbare Cutscenes

Der neue Quest-Hub und der Trainingsraum

Es geht schneller Twinks auf das Max-Level zu bringen

Allerdings hat fast jeder Foren-Post, der positive Aspekte aufzählt, auch ein “aber” in seinem Text verbaut. Perfekt scheint die neue Level-Erfahrung also nicht zu sein.

Was passiert mit dem Over-Leveling? In Neverwinter ist es bisher so, dass man auch nach dem Max-Level weiter Erfahrungspunkte sammeln kann. Für jeden neuen Level-Up gibt es dann ein paar Belohnungen.

Da es keine Erfahrungspunkte mehr in Spiel gibt, werden diese Belohnungen zukünftig an bestimmte Aufgaben geknüpft, wie das Töten bestimmter Gegner oder das Komplettieren von Quests.

Neuer Klasse Bard

Was ändert sich noch mit Mod 21? Neben der neuen Level-Erfahrung gibt es eine weitere große Änderung: die neue Klasse Bard. Es ist die erste neue Klasse seit 5 Jahren und der Bard kann schon auf dem Test-Server ausprobiert werden.

Weitere Änderungen am Kampfsystem, wie sie sonst mit neuen Updates vorgenommen werden, soll es diesmal nicht geben. Der Fokus liegt auf dem Leveling und dem Bard. Einen ersten Einblick in die Klasse gibt der Reveal-Trailer auf YouTube:

Wann erscheint Mod 21? Ein konkretes Release-Datum gibt es bisher noch nicht. Allerdings findet morgen, am 16. Juni um 23 Uhr unserer Zeit, ein AMA mit den Entwicklern zum neuen Update statt. Dort wird möglicherweise mehr dazu verraten.

Was sagt ihr zu den Änderungen an Neverwinter? Werdet ihr euch das MMORPG deshalb nochmal anschauen? Schreibt es gerne in die Kommentare!

