Was passiert sonst bei Blade & Soul? In der westlichen Version startet am 16. Juni das Event “Winde des Sommers”. Dabei könnt ihr euch besondere Belohnungen in Dungeons sichern. Außerdem läuft noch bis zum 28. Juni ein Event, bei dem ihr eigene Designs zum MMORPG einschicken könnt.

Allerdings erscheinen neue Klassen in der Regel jedes Jahr im Herbst. Die neuste Klasse Astromant wurde im September 2020 veröffentlicht . Für das Q3 (Juli bis September) ist auch das große Engine-Update bei uns angekündigt. Gut möglich also, dass auch im Westen die beiden Neuerungen zusammenfallen.

Wann erscheint die Klasse? In Korea wird die Klasse zusammen mit dem Update auf die Unreal Engine 4 am 16. Juni veröffentlicht. Für den westlichen Raum gibt es bisher kein Release-Datum .

