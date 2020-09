Diese zeigen, dass der Astromant mit seinen Zaubern fantastische Effekte beschwört und genau das bereitet so manchem derzeit Sorgen. Zwar sehen die Effekte richtig gut aus und könnten vielleicht die coolsten im Spiel sein. Doch Spieler glauben, dass gerade dies den PC in die Knie zwingen könnte.

Was bringt das Update noch mit sich? Das Naryuanische Heiligtum wurde überarbeitet und dessen Schwierigkeit erhöht. Ihr müsse jetzt vier Bossgegner bezwingen, was euch besondere Belohnungen einbringt.

Was steckt im Update für Blade & Soul? Das Update „Kosmische Weiten“ führt die inzwischen 13. Klasse in das MMORPG ein. Dabei handelt es sich um den Astromanten, der vorher als Sky Seer bekannt war .

Um an dieses Paket zu kommen, müsst ihr euch zwischen dem 23. September und dem 14. Oktober in das MMORPG Blade & Soul einloggen und das Paket einfach im Store abholen.

