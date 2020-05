Das MMORPG Blade and Soul bringt völlig neue Klasse – Das kann sie

Blade and Soul erhält weiterhin neue Updates sowohl bei uns als auch in Korea. Die koreanischen Spieler bekommen nun eine völlig neue Klasse.

Was ist das für eine Klasse? Die koreanischen Spieler von Blade and Soul können sich bald auf eine neue Klasse freuen. Anfangs wurde vermutet, dass es sich bei dem „Sky Seer“ um keine neue Klasse, sondern eine Spezialisierung handle, nämlich um die dritte Spezialisierung des Force Master.

Die Überschrift des cinematischen Trailers zum „Sky Seer“ spricht aber von einer „komplett neuen Klasse“. Ihr könnt es euch hier anschauen:

Während der koreanische Name der Klasse, „Cheondosa Temple“, nicht sehr aussagekräftig ist, wird die chinesische Version davon in etwa als „Sky Seer“ übersetzt. Es ist allerdings nicht der offizielle Name der Klasse.

Hier sind die ersten Infos zu dem „Sky Seer“:

Die Klasse ist ein Damage Dealer

Sie ist eine Fernkämpfer-Klasse, ähnlich wie der Zen Archer

Sie spezialisiert sich auf starke magische AOE-Angriffe, mit denen man große Gruppen von Gegnern dezimieren kann.

Sie wird aber auch über fokussierte Angriffe verfügen, die „ein spezifisches Angriffsziel verfolgen“.

Die Flächenangriffe sollen den „Sky Seer“ von anderen Klassen abheben, die eher auf 1v1-Kämpfe ausgelegt sind.

Wann kommt die neue Klasse? Die koreanischen Spieler werden die Klasse schon bald ausprobieren können. Bereits im Juni soll der Sky Seer spielbar sein, auch wenn kein genaueres Datum genannt wurde.

Die westliche Version von Blade and Soul hängt wie immer leicht hinterher. Ein Release-Fenster für den Sky Seer bei uns gibt es nicht und die Fans werden sich noch länger gedulden müssen.

Was bekommen die westlichen Fans? Die Spieler im Westen werden dennoch nicht völlig leer ausgehen. Am 19. Mai ging das Update „Steel Bonds“ live, der unter anderem den zweiten Teil des Steelbreaker 12-Mann-Raid enthielt.

Im Juni erwartet die Fans ein weiterer Content-Update, der folgende Inhalte mit sich bringen wird:

Dritte Spezialisierung des Force Master

Akt 11 der Story

ein neuer Heroic Dungeon

Anpassungen der Clans

Anpassungen im PvP

Neuer PvP-Ohrring

Neues System zur Verbesserung der Accesoirs.

Blade & Soul gehört zu den besten kostenlosen MMORPGs, die es in 2020 auf dem Markt gibt.