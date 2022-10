Das Action-MMORPG Blade & Soul 2 bringt großes Update – Zeigt epische Kämpfe im Trailer

Was sagt ihr zu Blade & Soul 2 und dem neuen Trailer? Schaut ihr euch Chapter 2 an? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Was zeigt der Trailer? Der fast dreiminütige Trailer zeigt jede Menge actiongeladener Kämpfe. Viele davon mit zahlreichen Spielern in unterschiedlichen Gebieten.

Was ist das für ein Update? Am 26. Oktober 2022 startete Blade & Soul 2 Chapter 2 und erhielt dazu ein großes Update. Wie das Online-Magazin mmoculture.com berichtet, bietet dieses neue Maps und neue Spielmodi.

Was ist Blade & Soul 2? Blade & Soul 2 ist der direkte Nachfolger des 2012 veröffentlichten MMORPGs Blade & Soul, das von dem koreanischen Studio NCSoft entwickelt wurde und 2016 auch in Europa erschienen ist.

