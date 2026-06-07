Ein urzeitliches RTS habe ich als Kind geliebt, doch erst 20 Jahre später merke ich, dass es eine Kampagne hat

Schon von klein auf war MeinMMO-Autor Ody fasziniert von Echtzeitstrategie – und Dinos! Eines seiner liebsten RTS-Games war dementsprechend ein Spiel aus Deutschland, das beides miteinander vereint. 20 Jahre nach Release wirft er einen erneuten Blick darauf und bemerkt: Er hat einen der besten Aspekte des Spiels komplett verpasst.

Das RTS heißt ParaWorld – ein Name, den ich lange Zeit komplett vergessen hatte. Denn so sehr ich das Spiel als Kind auch geliebt habe, so habe ich es nur recht wenig gespielt. Mein damaliger PC kam einfach nicht mit der (in meinen Kinderaugen krass guten) 3D-Grafik des Titels zurecht. Als ich dann einen stärkeren Rechner hatte, der das Spiel hätte stemmen können, fehlte mir lange Zeit die Installations-CD.

Was mir immer im Gedächtnis blieb, war das einzigartige Setting: Menschen, die nicht nur gegen Dinosaurier und andere ausgestorbene Tiere kämpfen, sondern auch an ihrer Seite. Riesige Langhalssaurier, von deren Rücken aus Bogenschützen auf Feinde schießen und Streitwägen, die von Riesenhirschen gezogen werden – diese Bilder haben sich mir auf ewig eingeprägt.

Jetzt habe ich das Spiel zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder gezockt – und es hat sich voll gelohnt!

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ParaWorld ist noch besser, als ich es in Erinnerung hatte

Während es bei alten Games ja oft so ist, dass sie in unserer Erinnerung schöner aussahen und sich besser gespielt haben, hatte ich dieses Gefühl bei ParaWorld nicht im Geringsten. Ganz im Gegenteil: Es fühlt sich heute noch besser an, als ich es in Erinnerung hatte! Dabei spiele ich einfach nur die Version von damals, ganz ohne Mods.

Die größte Überraschung für mich war es, zum ersten Mal die Story-Kampagne des Spiels zu erleben. Als Kind habe ich nicht einmal gewusst, dass es eine gibt! Ich hatte mich nur in einfache Skirmish-Gefechte gegen die KI gestürzt, und damit einen der besten Aspekte des Spiels komplett übersehen.

Die Prämisse von ParaWorld gleicht einem richtig guten B-Movie: Eine Gruppe Forscher hat Hinweise darauf gefunden, dass es eine Parallelwelt zu der unseren gibt. Sie begeben sich also auf eine Expedition, um diese zu erkunden – finanziert von einem verdächtig sinistren Geschäftsmann. In der Tat hätte unsere Truppe besser aufpassen sollen, denn sie wird hintergangen und steckt in der Parallelwelt fest.

Nun müssen wir also wieder in unsere eigene Welt zurückfinden. Das Geplänkel zwischen den Forschern ist ziemlich unterhaltsam, weil die nicht nur ihre eigene Persönlichkeit haben, sondern dabei auch wirklich verrückte Lore zu der Welt rumkommt. So ist die eigentliche Heimat der Dinosaurier jene Parallelwelt.

Der Grund, warum wir in unserer Welt Fossilien haben? Nun ja, hin und wieder haben sich einige dieser Tiere in unsere Welt verirrt – wie gesagt, B-Movie-Plot, aber eben lustig.

Auch nach 20 Jahren einen Blick wert

Erzählt wird die Geschichte in aufwendigen Zwischensequenzen, die in der Spielengine dargestellt werden. Dadurch sehen die zwar nicht mehr taufrisch aus, aber dank ausdrucksstarker Animationen wirken die Figuren trotz des akuten Polygonmangels immer noch lebendig.

Was mich auch sehr überrascht hat, ist die Vielzahl an Urzeittieren, die hier tatsächlich dargestellt werden – sowohl als wilde Tiere als auch als mächtige Einheiten. So gibt es ein Mammut, das eine riesige Balliste auf dem Rücken trägt, die ganze Baumstämme auf große Distanz verschießt. Stegosaurier und Sauropoden sind hingegen Festungen auf vier Beinen, auf deren Rücken ihr Soldaten auf Plattformen postieren könnt.

Es gibt zudem drei Fraktionen im Spiel, von denen jede einen einzigartigen Look, Spielstil und ihr eigenes Roster an Urzeittieren besitzt:

Das Nordvolk, ein Mix aus Wikingern und Kelten mit allerlei Eiszeit-Tieren wie Mammuts und Wollnashörnern, aber auch einigen Dinos

Den nomadischen Stamm der Wüstenreiter, die über kleine Velociraptoren bis zu den großen Sauropoden auf eine Bandbreite an Dinos zurückgreifen

Den japanisch inspirierten Drachen-Clan, der zwar vor allem auf kleinere Dinos setzt, aber dafür über modernere Technologien verfügt. So setzt der Drachen-Clan als einziger Schießpulver ein

ParaWorld ist so ein Spiel, bei dem sich mir einfach nicht erschließen will, wie das kein Hit werden konnte. Das Game strotzt nur so vor Kreativität und auch das Gameplay ist selbst nach heutigen Maßstäben immer noch gut – wenn auch nicht das Beste, das ihr je gesehen habt.

Ein tolles Spiel ohne Happy-End

Leider war das Spiel der Todesstoß für das Berliner Entwicklerstudio „Spieleentwicklungskombinat Ost“ (kurz SEK Ost). ParaWorld soll in der Produktion ganze 8 Millionen Euro verschlungen haben (laut WELT). Das war 2026, als das Spiel erschienen ist, für ein deutsches Studio eine Rekordsumme. Verkauft hat es sich am Ende aber wohl nur rund 100.000 Mal – nicht gut genug, um seine hohen Kosten wieder einzuspielen.

Und hier liegt das große Problem von ParaWorld: Das Spiel ist heutzutage nur noch mit Mühen spielbar, da es nicht bei den gängigen Händlern wie Steam, GOG oder im Epic Games Store verfügbar ist. Das heißt: Wenn ihr ParaWorld spielen wollt, müsst ihr auf Gebrauchtmärkte wie eBay und Rebuy zurückgreifen und hoffen, dass es dort gerade zum Verkauf angeboten wird. Wenn ihr wie ich Glück habt, könnt ihr das Spiel dort aber für einen kleinen Preis von 2-5 € bekommen.

Habt ihr noch Erinnerungen an ParaWorld, die ihr teilen wollt? Oder seid ihr vielleicht sogar dazu angeregt, das Spiel einmal auszuprobieren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Derzeit ist MeinMMO-Autor Ody auf einem echten Nostalgie-Trip, was alte Echtzeitstrategiespiele angeht. Ein anderer seiner Favoriten feiert nämlich ein Comeback im Geiste: Ein Strategiespiel meiner Kindheit war 19 Jahre lang tot, bekommt jetzt einen geistigen Nachfolger auf Steam