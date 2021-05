Die ganze Seite mit den geplanten Neuerungen wurde ebenfalls überarbeitet. Ihr findet eine Übersicht direkt bei Blade and Soul (via BladeAndSoul.com ).

Was ist noch neu? In einem der Posts zum Update heißt es, dass auch das Beute-System eine größere Überarbeitung bekommen soll. Dort wird es bald möglich sein, Ausrüstung von mythischer Qualität auch außerhalb von mythischen Dungeons zu erreichen.

Dazu soll angeblich eine Art Abo-System in Form eines Battle Pass eingeführt werden, mit dem Spieler bestimmte Materialien erhalten können: „Spieler können Items nach wie vor direkt kaufen, aber [das Abo] sollte eine immersivere Option bieten“ (via mmorpg.com ).

Blade & Soul bekommt also eine neue, bessere Grafik spendiert. Die Entwickler setzen aber noch größer an und planen viele Änderungen. Zu den wichtigsten davon zählen:

Was tut sich in Blade & Soul? Unter dem Namen „Wiederauferstehung“ planen die Entwickler aktuell eine Rundum-Erneuerung für Blade & Soul. Der große Kern des Updates: die Überholung des Systems auf die Unreal Engine 4 .

