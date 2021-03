Ein anderes MMORPG von NCSoft ist wiederum auf einem Höhenflug. Aion ist in Korea durch eine Neuerung sehr erfolgreich und hatte Ende 2020 einen so starken Umsatz wie zuletzt 2016:

MMORPG.com hat NCSoft in diesem Rahmen um ein Statement gebeten und dabei erfahren, dass das Upgrade auf die Unreal Engine 4 sowohl in Korea, als auch im Westen im Sommer erfolgen soll. Ein genaues Datum dafür gibt es aber noch nicht.

Doch damit ist das Projekt Unreal Engine 4 nicht gestorben. Denn im gleichen Atemzug kündigten die Entwickler ein großes Update für Sommer 2021 an, in dem nun endlich das eigentliche Blade & Soul aktualisiert wird.

Am 26. Februar 2020 wurden dann die Frontier-Server in Korea gestartet. Dort konnten die Spieler eine überarbeitete und auf die Unreal Engine 4 angepasste Version von Blade & Soul genießen. Allerdings trennten diese Server die Spieler voneinander, Crossplay gab es nicht.

