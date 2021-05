Blade & Soul: Riesiges Update überarbeitet nicht nur Grafik, sondern auch die Kämpfe

2018 wurde das große Engine-Update für Blade & Soul angekündigt. Dieses Update soll das MMORPG grafisch aufwerten und die Performance verbessern. Zusätzlich wurde nun bekanntgegeben, dass auch am Kampfsystem gearbeitet wird.

Was ist das für ein Update? Blade & Soul soll auf die Unreal Engine 4 angepasst werden. Damit sollen sich vor allem die Grafik und die Performance verbessern. Seit 2018 wurden immer wieder Trailer veröffentlicht, in denen Blade & Soul plötzlich wie ein modernes MMORPG aussah und nicht, als käme es aus dem Jahr 2012.

Doch das Update verschob sich immer wieder. Anfang 2021 gab es sogar Gerüchte, dass es komplett eingestellt wurde. Doch NCSoft versprach kurz darauf, dass Blade & Soul noch 2021 auf die Unreal Engine 4 angepasst wird, auch hier für uns im Westen.

Der Release des Updates ist für Q3 2021 (also Juli bis September) geplant.

Was ändert sich durch das Update? Neben Anpassungen bei der Grafik und Performance wurde nun ein neues Detail zum Update bekannt. So soll das Kampfsystem reaktionsfähiger werden.

Damit sollen die Kämpfe mehr Tiefgang bekommen, vor allem in den Dungeons.

Neue Kämpfe sollen durch Combos spannender werden

Was ändert sich am Kampf? Das neue Verließ-Kampfsystem soll euch vor allem durch positive Reaktionen motivieren, Combos auszuführen und gleichzeitig dafür sorgen, dass ihr nicht einfach stumpf gegen die Bosse kämpft:

Gemeinsame Angriffe oder Fähigkeiten, die die Gruppe betreffen, sollen stärker gewürdigt werden

Neue Animationen erscheinen, wenn ihr eine erfolgreiche Kampf-Combo ausführt

Über diese Animationen sollt ihr dann lernen, welche Combos funktionieren und welche nicht. Auch Ausweichen, Parieren, Kontern und Resistenzen sollen in dieses System einfließen, als “reaktionäre Combos”.

In Screenshots zeigen die Entwickler, wie diese Animationen aussehen sollen:

Verschiedene Animationen sollen euch Feedback geben, wenn ihr erfolgreiche Aktionen und Combos ausführt.

Was ändert sich noch am Kampf? Das UI wird überarbeitet. So wird alles etwas übersichtlicher gestaltet. Außerdem werden bestimmte Inhalte im UI gruppiert, sodass sie einfacher zu lesen sind. Es gibt außerdem klarere Symbole für Buffs, Debuffs und Abklingzeiten.

Eine genaue Übersicht dazu findet ihr in einem Video (via YouTube).

Was bringt das Engine-Update noch? Zusammen mit dem riesigen Update werden auch die folgenden Neuerungen ins Spiel kommen:

Der zweite Teil der Story von Akt XI

Eine Möglichkeit die Klasse eines Charakters zu wechseln

Neue Verliese

Ranglisten in Echtzeit

Viele Balance-Anpassungen an den Klassen

Insgesamt fällt das Engine-Update zu Blade & Soul also sehr umfangreich aus.

Was haltet ihr von dem Engine-Update? Und wie steht ihr überhaupt zu Blade & Soul? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

