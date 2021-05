MMORPG-Hoffnung Ashes of Creation zeigt riesige Raid-Bosse: „Sehen einfach unglaublich aus“

Ashes of Creation ist nicht das einzige MMORPG, das derzeit entwickelt wird Aktuell gibt es einige Spiele, die sich in Entwicklung befinden und sogar 2021 erscheinen könnten. Welche das sind, erfahrt ihr hier: Die 8 aussichtsreichsten neuen MMOs und MMORPGs für 2021 .

Allerdings kam es im Laufe der Kämpfe auch zu dem ein oder anderen Bug, was bei einer Alpha aber zu erwarten ist. Schon bei der Ankündigung zur kommenden Alpha 1 warnte der Game Director Steven Sharif die Spieler, denn Ashes of Creation soll noch sehr unfertig sein .

Was wurde über die Alpha gesagt? Im Laufe des Streams wurde verraten, dass die Zugänge zur Alpha 1 wieder ab dem 5. Mai um 20:00 Uhr unserer Zeit verkauft werden. Zuletzt konnte man sich einen Account für Alpha 1 am 15. August 2018 kaufen.

Was sind das für Bosse? Einmal pro Monat geben die Entwickler von Ashes of Creation einen Einblick in die Entwicklung des MMORPGs. Im April standen 3 riesige Ahnen-Drachen im Fokus, die die Spieler in Raids angehen können.

Am 30. April haben die Entwickler des MMORPGs Ashes of Creation einen Livestream veranstaltet. Dabei zeigten sie 3 riesige Raid-Bosse, die bei vielen Spielern richtig gut ankommen. Zudem wurde die Rückkehr der Alpha 1-Zugänge offiziell verkündet.

