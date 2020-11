In einem neuen Livestream präsentierten die Entwickler von Ashes of Creation ihr PvP-System. In dem Video traten sie gegen andere Devs und erste Spieler an. Ein Detail bei den Kämpfen kam jedoch nicht so gut bei den Fans an.

Was war das für ein Livestream? Jeden letzten Freitag im Monat zeigen die Entwickler neue Inhalte zu Ashes of Creation. Diesmal drehte sich alles um das PvP.

So wurde Gameplay gezeigt, in dem sich etwa 80 Personen bekämpft haben. Diese Gruppe bestand aus Spielern, die die teuersten Backer-Pakete gekauft haben, und Entwicklern. Der gesamte Kampf erinnert von der Dynamik und Optik etwas an die Schlachten in Cyrodiil in ESO:

Viele Spieler auf einem Haufen

Sehr chaotische Kämpfe

Wenig CC im Vergleich zu anderen Spielen wie WoW und GW2

Sehr viele Effekte

Letzteres ist auch ein großer Kritikpunkt von Zuschauern des Livestreams.

Zuschauer fühlen sich in Effekten verloren, Sharif verspricht Besserung

Was ist die Kritik? Zuschauer beschrieben die Effekte als viel zu groß, bunt und auffällig. Sie sollen die Kämpfe komplett unübersichtlich machen. Häufig ist den Zuschauern auch nicht klar, was positive und was negative AoE-Effekte sind.

Tatsächlich wirken die Kämpfe, gerade auf Außenstehende, komplett chaotisch.

Was sagen die Entwickler? Game Director und Gründer Steven Sharif erklärte bereits im Livestream, dass die Effekte nicht final sind. Er versprach Anpassungen und eine deutliche Reduzierung, je weiter sich das Spiel entwickelt. Viele von ihnen sollen zudem Platzhalter sein.

Auch auf einen weiteren Kritikpunkt rund um die Optik der Charaktere ging er ein. Einige kritisierten, dass alle Rassen sich exakt gleich bewegen und auch Animationen wie hüpfen identisch sind. Auch das soll sich bis zum Release noch ändern.

Massenschlachten stehen in Ashes of Creation im Vordergrund

Welche PvP-Inhalte bietet das MMORPG? In Ashes of Creation dreht sich viel um das Thema PvP. Spieler können sich in der offenen Welt bekämpfen, wobei es ein Verderbnis-System gibt, das den Angriff auf schwache Spieler stark bestrafen soll:

Ein hohes Level an Verderbnis sorgt für weniger Statuspunkte wie Leben und Mana. Irgendwann soll der Spieler nicht mehr kämpfen können.

Ab einem gewissen Level an Verderbnis werden Spieler auf der Weltkarte markiert.

Wer ein hohes Level an Verderbnis hat, kann außerdem seine getragene Ausrüstung verlieren.

So funktioniert das Verderbnis-System im Open-World-PvP (Bildquelle: Ashes Wiki).

Allerdings gibt es auch Szenarios, in denen ihr zum PvP „gezwungen“ werdet:

So gibt es die Karawanen-Events, bei denen Spieler ihre Güter transportieren. Wenn man an diesen Events teilnimmt, ist man automatisch fürs PvP markiert

Die 5 Burgen und auch alle Städte können attackiert werden. Bei entsprechenden Schlachten seid ihr ebenfalls fürs PvP markiert

Es gibt spezielle „Hunting Grounds“ – also Gebiete, in denen das PvP auch ständig aktiv ist

Es gibt spezielle PvP-Arenen, die jedoch instanziiert sind

Was ist mit Balancing im PvP? Sharif verriet im Livestream, dass sich die Balance im PvP auf Massenschlacht fokussiert. Eine spezielle Anpassung für kleine 1v1-Kämpfe ist also nicht geplant.

Es wäre möglich, dass hier einige der 64 Klassen den anderen deutlich überlegen sind.

24-Stunden-Livestream und Infos zur Alpha

Was wurde im Livestream noch verraten? Neben den PvP-Inhalten wurde auch über den nächsten Livestream gesprochen. Der findet am 7. November ab 15:00 Uhr unserer Zeit statt. Im Rahmen der Charity-Aktion „Extra Life“ wird es einen 24-Stunden-Stream geben. Dort wird wohl auch neues Gameplay gezeigt.

Außerdem wurde nochmal auf die Pläne rund um die Alpha von Ashes of Creation verwiesen. Die geplanten Daten stünden fest, aber es bestehe immer die Chance, dass sie sich nochmal verschieben.

Zudem wurden etliche neue Screenshots von Umgebungen, Charakteren und Gebäuden im MMORPG geteilt.

Architektur

Rüstung

Charaktere

Umgebung

Ashes of Creation ist ein Kickstarter-MMORPG und derzeit eines der aussichtsreichsten. Wenn ihr mehr zum Spiel, aber auch Crowdfunding-MMORPGs erfahren möchtet, solltet ihr euch den MeinMMO-Podcast dazu anhören. Darin sprechen wir ausführlich über neu anstehende Spiele, aber auch welche, die zu scheitern drohen.