Ein neues Video zum kommenden MMORPG Ashes of Creation (PC) zeigt unter anderem ein gewaltiges Dungeon. Dieses ist so groß, dass ihr sogar mit fliegenden Mounts darin unterwegs sein könnt.

Was wurde gezeigt? In einem neuen Gameplay-Video sprachen die Entwickler des MMORPGs Ashes of Creation über das Sammeln von Rohstoffe und präsentierten ein Dungeon. Gerade dieses Dungeon ist besonders interessant, da er wirklich riesig ist. Die Entwickler erklären außerdem, sehr großen Wert darauf zu legen, eine gigantische Welt zu erschaffen – dazu gehören auch gewaltige Dungeons.

Die Entwickler flogen im Video aus einer Alpha-Version des Onlinespiels mit einer riesigen Motte, die ihr im MMORPG als Mount erhalten könnt, durch die gewaltigen Hallen. Ihr könnt natürlich auch am Boden unterwegs sein, dann greift ihr aber beispielsweise auf Pferde zurück, um die großen Distanzen zurücklegen zu können.

Wer möchte, darf auch laufen, doch dann seid ihr wirklich eine lange Zeit im Verlies unterwegs. Inwieweit die Flug-Mounts später bei Release des MMORPGs in den Dungeons erlaubt sind, ist noch nicht klar. Es könnte sein, dass manche Gebiete nur zu Fuß zu erreichen sind oder, dass nicht in allen Dungeons Flugtiere erlaubt sind.

Das große Dungeon seht ihr im Video ab etwa Minute 43.

In den Dungeons seid ihr nicht alleine!

Was ist noch besonders am Dungeon? Neben der immensen Größe, bei der ihr selbst mit einem fliegenden Reittier Minuten unterwegs seid, gibt es noch eine weitere Besonderheit:

Die Verliese in Ashes of Creation sind nicht instanziert. Das heißt, ihr teilt euch die Gewölbe mit anderen Spielern. Das erklärt, warum das gezeigte Dungeon so groß ist. Immerhin können sich sehr viele Spieler dort tummeln.

Dies führt auch dazu, dass es zu Rangeleien um Schätze oder Spawn-Punkte von Monstern kommen kann. Ashes of Creation ist ein MMORPG, das großen Wert auf PvP legt. In den Dungeons könnten also Streitigkeiten zwischen Spieler-Gruppen entstehen. Ob wirklich dann überall PvP erlaubt ist, steht nicht fest. Die Entwickler haben aber erklärt, dass niemand zum PvP gezwungen wird.

Ihr müsst euch aber daran gewöhnen, dass nicht nur ihr mit eurer Gruppe im Dungeon unterwegs seid und gegen den gewaltigen Drachen kämpfen wollt, sondern unterwegs auf andere Gruppen trefft.

Dungeons in Ashes of Creation sind riesig.

Was ist im Video noch zu sehen? Die Entwickler haben außerdem über das Sammeln von Rohstoffen in Ashes of Creation gesprochen. Ihr könnt bestimmte Ressourcen erst dann abbauen, wenn ihr ein bestimmtes Level erreicht habt. Zudem nutzen sich eure Werkzeuge mit der Zeit ab. Je besser ihr im Abbau von Rohstoffen seid, desto höher ist eure Chance, seltene Ressourcen zu finden.

Außerdem bieten beispielsweise Erzadern nicht unbegrenzt Rohstoffe. Irgendwann ist alles abgebaut. Dann erscheint aber eine neue Ader an einem anderen Ort.

Was haltet ihr von den Dungeons in Ashes of Creation? Hättet ihr lieber Instanzen gehabt?

Ashes of Creation ist ein sehr interessantes MMORPG. Es könnte vielleicht sogar das Online-Rollenspiel werden, auf das alle warten.