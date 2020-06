Ashes of Creation könnte das MMORPG werden, auf das alle warten

Wird Ashes of Creation wirklich das nächste große MMORPG und kann es die Bedürfnisse der Spieler befriedigen? Fast 2 Stunden an neuem Gameplay zeigen, dass uns da etwas Großes zu erwarten scheint.

Was zeigen die Entwickler? Eigentlich hatten die Entwickler einen Livestream geplant, doch es gab technische Probleme bei der Qualität des Videos. Daher haben die Intrepid Studios ein Video hochgeladen, das in rund 1:45 Stunden und in 4K-Qualität zeigt, was das MMORPG Ashes of Creation in der aktuellen Pre-Alpha zu bieten hat.

1 Stunde und 45 Minuten Gameplay zeigen, wie sich Ashes of Creation aktuell spielt.

Beeindruckes Pre-Alpha-Gameplay

Was genau ist im Video zu sehen? Eine Gruppe von vier Spielern trifft sich und macht sich auf, die große Welt zu erkunden. Direkt zu Beginn sind schon Flug-Mounts zu sehen, mit denen die Party zu einem noch nicht groß ausgebauten Außenposten fliegt. Dort nehmen die Helden erste Quests an.

Schließlich entdeckt die Gruppe den Eingang zu einer Höhle. Ohne Ladezeiten betreten die Recken den Dungeonn, in dem jede Menge Feinde lauern.

Später gelangt die Gruppe in eine große Stadt, wo sie Bürger werden und sich sogar zur Wahl für den Bürgermeister aufstellen lassen. Eine Gruppe Monster attackiert die Siedlung. Das Housing-System wird kurz gezeigt, bevor die Helden eine Kawarane zu ihrem Zielort begleiten. Natürlich kommt es zu einem Überfall…

Es folgen weitere Szenen mit Kämpfen in Dungeons, darunter gegen Drachen. All das macht schon einen fantastischen Eindruck, obwohl hier und da noch Bugs auftauchen. Beispielsweise beim Springen über Abgründe.

Was verrieten die Entwickler Neues zum Spiel? In einer QA-Session sprach das Team noch über das Freehold-Housing-System. Auf eurem eigenen Stück Land platziert ihr nicht nur ein Haus, sondern dürft zusätzlich Felder anbauen, Fischereien errichten sowie euch etwa in Ställen um Tiere kümmern. Durch Züchtungen ist es möglich, an ganz besondere Mounts zu kommen.

Ihr bestimmt, in welche Richtung sich euer Freehold entwickeln soll. Wollt ihr eher Farmer werden, dann braucht ihr Platz für Felder. Möchtet ihr nur ein großes Haus haben, um dieses als Rückzugsort zu nutzen, dann baut auf dem Platz einfach ein möglichst großes Gebäude.

Die Möbel im Housing-System spielen eine größere Rolle als in manch anderem MMORPG. Denn je besser ihr in der Herstellung von Möbeln werdet und je höherwertiger diese sind, desto mehr Buffs können sie euch verliehen. Es geht beim Housing in Ashes of Creation also nicht nur darum, die Zimmer schön zu dekorieren – euer Charakter wird durch hochwertige Möbel sogar gestärkt.

In Städten ist es möglich, Häuser zu beziehen und einzurichten.

Die Vorfreude ist groß

MeinMMO-Autor Andreas Bertits meint: Fast zwei Stunden an durchgängigem Gameplay von Ashes of Creation anschauen zu können und dabei die verschiedenen Aspekte des MMORPGs zu sehen und zu erkennen, wie diese ineinandergreifen, hat mir einfach Lust gemacht, selbst spielen zu können. Eigentlich sogar noch mehr, als das kürzlich veröffentlichte Gameplay zum Magier.

Ashes of Creation scheint das MMORPG zu werden, auf das momentan so viele warten. Nicht nur sieht es grafisch einfach richtig gut aus, es bietet so viele spannende Funktionen wie

Auf- und Ausbau von Städten

ein spannendes Housing-System

eine riesige Spielwelt, die offenbar ohne Ladezeiten auskommt

actionreiche Kämpfe

gutes Gruppenspiel

So stelle ich mir ein modernes MMORPG vor. Ashes of Creation verändert die DNA der Online-Rollenspiele nicht, fügt aber viele moderne und spannende Elementen ein. Alleine der Ausbau von Städten könnte sich zu einer spannenden Endgame-Aktivität entwickeln, die aber nicht losgelöst vom eigentlichen Spiel ist, sondern sich von Anfang bis Ende auf eine natürliche Weise durch das Spiel zieht.

Natürlich muss der Story-Content stimmen und davon gab es im Video noch nicht so viel zu sehen. Die wenigen Quests machten bisher eher einen Standard-Eindruck. Hier erhoffe ich mir noch etwas mehr. Aber es handelte sich beim Gezeigten ja auch noch um eine Pre-Alpha. Es ist also noch jede Menge Zeit und Raum für mehr Story. Daher bin ich zuversichtlich, dass uns hier etwas Großes erwarten kann.

Mit dem, was die Intrepid Studios derzeit on Ashes of Creation zeigen, ist es kein Wunder, dass das MMORPG zu den 8 aussichtsreichsten neuen MMOs und MMORPGs für 2020 zählen.